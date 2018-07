Kamery v Kolíně sledují dění na stavbě, odhalí i flákače mezi dělníky

Opírat se jen tak o lopatu se teď nevyplatí dělníkům, kteří pracují na rekonstrukci Pražské ulice v Kolíně. Sleduje je totiž „velký bratr“. Kamery začaly nahrávat dění na ulici spolu se stavbou v polovině června.



Každý, kdo chce vidět, jak se prostor mění, si může pustit video na webu města. Není on-line, ale s denním zpožděním a záznam je zrychlený. Kolínští se inspirovali v Mnichově Hradišti, kde sledují hned dvě stavby najednou. Lidé tak na internetu vidí, jak pokračuje rekonstrukce ulice nebo školy.

„Má to dva rozměry. Jeden je takový, že je dobré mapovat změny ve městě moderním způsobem. Poté vznikne unikátní časosběrný dokument, který můžeme použít k archivním účelům. Rekonstrukce Pražské je velmi důležitá investice, vzešla na základě architektonické soutěže, takže i pro autora – architekta – může být zajímavé sledovat postup prací,“ uvedl starosta Kolína Vít Rakušan (Změna pro Kolín).

Dalším rozměrem je samozřejmě kontrola. Právě s obnovou Pražské ulice se vyskytly už na počátku komplikace. Práce začaly ve skluzu dvou týdnů. Firma ulici uzavřela, a přitom se nic nedělo.

„Jde o náročnou práci hlavně technicky, navíc jsme neměli optimální začátky spolupráce s firmou a toto je možnost dohledu aktivity na staveništi. A také pokud by se něco nepovedlo, tedy vznikl by spor mezi námi, technickým dozorem a zhotovitelem, může zpětný záběr přinést rozuzlení,“ míní Rakušan.

Záběry na domy a okna museli na videu rozostřit

„Firmy a pracovníci samozřejmě nadšení nejsou, ale město je investor, jde o městský prostor, máme právo stavbu kontrolovat. Je to i výborný nástroj pro náš technický dozor,“ poznamenal místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Kde sledovat stavby Mnichovo Hradiště Modernizace atletického areálu Vrchlické návrší za základní školou Studentská Přibude nová běžecká dráha, travnaté hřiště se závlahou, tři hřiště pro míčové sporty a další sportoviště.

Bude navýšena kapacita o 28 míst na 281.

Bude navýšena kapacita o 28 míst na 281.

Bude navýšena kapacita o 28 míst na 281. Komunitní centrum Mírová

Vznikne zázemí pro několik institucí, také školní jídelna, sociální služby či prostory pro volnočasové aktivity. Kolín Pražská ulice Dělníci postaví nové povrchy vozovky a cyklopruhy. Město obnoví zeleň a přidělá vodní prvky.

Zatím jediným úskalím bylo ošetření z hlediska ochrany osobních údajů. Aby se na záběru obyvatelé nepoznali anebo jim kamery nesnímaly soukromí, jsou chodníky a domy na videu rozostřené či začerněné. Ve městě samozřejmě funguje běžný kamerový systém, ten ale uchovává záznamy jen sedm dní. „To není použitelné pro historický exkurz na stavbách. V minulosti jsme městský kamerový systém využili například, když se ze stavby něco ztratilo a zrovna na to místo kamera mířila,“ podotkl Rakušan.

Proměna Pražské ulice je podle vedení města zásadní. Nepůjde jen o nový povrch, novou kanalizaci nebo osvětlení, ale obnovená bude také zeleň, přibudou cyklopruhy či vodní prvky.

„Dokonce se změní i jedna ulice, kde je místo ní chodník. Vracíme se k historické propojce, architekt také studoval právě historické plány. Je to dlouhodobě zanedbaná ulice, přitom jde o hlavní propojku od Prahy,“ upozornil Rakušan. Předpokládají se náklady více než 30 milionů korun.

„Je to začátek proměny celého širšího středu města. Příští rok navážeme ulicí Politických vězňů,“ doplnil Kašpar s tím, že na další velké investice chtějí použít právě i časosběrné kamery, které s sebou nenesou žádné velké náklady na provoz. Například v Mnichově Hradišti stály kamery jen několik tisíc korun. „Vyřešili jsme to tak, že jsme oslovili místní spolek, který se zabývá internetem, zda by nám s tímto nápadem pomohl. Vzal si to za své, takže přenos a podobně řeší oni. Město investovalo maximálně tak za elektropřípojku,“ uvedl starosta Ondřej Lochman (SNK Žijeme pro Hradiště).

Podle něj nejde primárně o dohled nad dělníky. „Kdysi jsem zahlédl stavbu na internetu nějaké haly a líbilo se mi, jak lidé vidí, že se pro ně něco staví, a mohou se na to těšit. Dává to větší soudržnost s místem, kde žijí. Druhá věc je, že město lidem ukáže, co za jejich peníze staví,“ míní Lochman.Kamery míří od března na modernizaci atletického areálu na Vrchlického návrší a na stavbu nového pavilonu školky Jaselská. Třetí je připravena na výstavbu multifunkčního komunitního centra Mírová. „Největší otazník stál nad tím, co vše můžeme do on-line prostoru pustit, ošetřeny musí být hlavně osobní údaje, takže domy mají rozmazaná okna a podobně,“ řekl Lochman. I tady se vysílá časosběr o 24 hodin později a na konci stavby pak vznikne krátké video.

Kamery pak umístí i na další velké stavby

Podle jejich zkušeností kamery přinesly plusy i minusy.

„Trochu úskalím je úřad na ochranu osobních údajů, ale velkým plusem je, že můžeme stavbu kontrolovat, hlavně pro náš technický dozor. Pro firmu je výhoda, že si často pod kamery umisťuje své stroje a techniku přes noc, aby nedošlo k odcizení,“ dodal Lochman.

Vedení radnice už zvažuje, kam poté kamery přemístí. Mnichovo Hradiště totiž čekají další velké stavby, například rekonstrukce kulturního domu nebo výstavba terminálu veřejné dopravy.

Unikátní video zaznamenává také městské čapí hnízdo, které je v tomto případě online. Lidé tak mohou vidět v reálném čase, co právě mláďata dělají.

„Mají hnízdo v malé průmyslové zóně, lidé si je fotili a přáli si je sledovat. Bylo nutné sehnat souhlasy provozovatelů, ale žádný problém nebyl,“ dodal Lochman.