Pro čerstvé mléko s petkou. Nejdříve velký boom, nyní ústup ze slávy

Prodej čerstvého chlazeného mléka přímo z farmy přes mléčné automaty se začal rozvíjet v roce 2009 a ze začátku šlo mléko z mlékomatu doslova na dračku. Když byl v říjnu 2010 na Kladně zprovozněn již stopadesátý mlékomat v České republice, vše nasvědčovalo tomu, že tomuto způsobu prodeje u nás nestojí nic v cestě. Dokonce se hovořilo o tom, že do budoucna bude takovýchto automatů na mléko čtyři sta. Očekávání se však nenaplnila.

Co se tehdy stalo? Hlavní hygienik ČR Michael Vít prohlásil v televizi, že v mléce z automatů mohou být nebezpečné látky způsobující průjmová onemocnění, a i když toto jeho tvrzení nebylo nikdy prokázáno a neustálé kontroly hygieniků i veterinářů nepotvrdily žádné riziko, následoval prudký pokles prodeje, mnohde na polovinu i více, a několik desítek automatů jejich provozovatelé raději zavřeli.

Zbytečné obavy

Mléko do mlékomatů prochází celou řadou kontrol jak přímo na farmě, tak i mimo ni. „Kvalitu hlídá i sám mlékomat,“ připomíná obchodní ředitel Tomáš Kořínek junior z firmy Toko, která mlékomaty vyrábí, a vysvětluje:. „Všechny automaty jsou online napojené na dispečink a my víme v každém čase teplotu mléka, kdy bylo dovezené a kdy je třeba vyměnit za čerstvé. Kdyby třeba vypadla elektřina a teplota mléka šla nahoru, tak je prodej automaticky zastavený.“

Jedním z velkých prodejců mléka prostřednictvím automatů byla donedávna farma Hole. Provozovala šest mlékomatů, v každém z nich se prodalo v průměru 80 až 100 litrů mléka denně. Dnes už mají automat jen jediný v Suchdole u Prahy a i ten za dva měsíce skončí. „Pořizovací hodnota mlékomatu je vysoká, 300 tisíc až milion korun a velké jsou i náklady na provoz,“ říká Ivana Poláčková, spolumajitelka farmy Hole, podle níž provoz prodražuje hlavně pronájem místa a drahé náhradní díly.

Vykradači pokladniček

Dalším problémem jsou podle Ivany Poláčkové zloději, kteří kvůli mincím v hodnotě zhruba dvou tisíc korun opakovaně na přístrojích způsobovali škodu přesahující deset tisíc.

Ty, kteří si oblíbili čerstvé mléko z Hole, však rozhodně Poláčkovi nechtějí zklamat – mohou si ho zakoupit dvakrát týdně, ve středu a v neděli odpoledne přímo na jejich farmě v Holích.

Několik mlékomatů provozovala i firma Agro Jesenice u Prahy, jeden z největších producentů mléka ve Středočeském kraji. Pro jejich nerentabilnost je však postupně uzavírala a několik let už má pouze dva, a to přímo v sídle firmy v Hodkovicích na rozhraní Prahy 4. Jsou v provozu dvacet čtyři hodin denně. Mléko si tu můžete natočit do vlastní přinesené lahve nebo si lahev zakoupit z vedlejšího automatu. Po jednom mlékomatu lze ve středních Čechách ještě nalézt, většinou přímo na farmách, třeba v Běleči u Litně, Chodouni a Sledovicích.

Trvanlivé v krabici, nebo čerstvé z automatu?

Zatím se zdá, že mlékomaty svou bitvu o přežití prohrávají, přitom cena mléka se v nich drží na rozumných patnácti až sedmnácti korunách za litr. Ty, které jsou dosud v provozu, drží jejich provozovatelé spíše ze setrvačnosti a kvůli vztahu ke stálým zákazníkům, ekonomicky jsou na hraně. „Drží nás stálí zákazníci, ale noví nepřibývají. Lidé raději dál kupují levné krabicové mléko v supermarketech a kvalita je nezajímá,“ říká předseda představenstva Agro Jesenice Josef Kubiš.