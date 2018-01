„Mladým chemiQem“ v liberecké iQLANDII

Vedle experimentování vás tu dále čeká akční Science show plná ohňů, blesků a kouře nebo badatelské aktivity, během kterých si třeba popovídáte s humanoidním robotem Thespianem či zjistíte, co obnáší život s bílou holí. Navíc tu v deseti expozicích najdete více než čtyři sta interaktivních exponátů. Co takhle vyzkoušet si operaci nanečisto, absolvovat kosmonautický výcvik, nechat se přenést strojem času do prehistorie nebo okusit sílu vichřice ve speciálním simulátoru? To můžete pouze v iQLANDII.

Harmonogram:

Workshop Mladý chemiQ – každou sobotu a neděli od 14 a 15 hodin Science centrum iQLANDIA.

Z důvodu natáčení od 29. 1. do 1. 2. 2018 bude Science centrum iQLANDIA uzavřeno.

Více informací najdete na: www.iQlandia.cz