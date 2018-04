VIDEO: Agresor, který napadl mladíka, vinu popírá. Natáčeli jsme film, říká

Mladá žena, které agresor video poslal, kontaktovala televizi FTV Prima.

„Hlavního aktéra znám, i toho zmláceného znám. On mi jednou vyznal lásku a já jsem to napsala tomu svému dalšímu kamarádovi, který je hlavní aktér, a ten mi následně poslal tahle videa,“ vysvětlila mladá žena to, jak k videu přišla.



Napadení se podle svědků odehrálo ve Squash centru v Kunraticích. Podle majitele zde hlídají mladíci, kteří se prý občas napijí a porvou se. U potyčky podle jeho slov byl a řekl jim, ať toho nechají. O přerušení boje se však nepokusil.

„Já teda žádný fighter ani zabiják nejsem, já mám strach,“ komentoval důvod, proč se do souboje nevměšoval.



O video se zajímají i pražští policisté. „Do dnešního dne se na nás v souvislosti s tímto případem nikdo neobrátil a to ani poškozený. Po zhlédnutí videozáznamu jsme jej předali kriminalistům, kteří celý případ prověří,“ řekl mluvčí policistů Jan Daněk.

FTV Prima se ozval i údajný agresor, který se však verzi, že se jedná o napadení, brání. „O tomhle videu vím, bylo to celé nahrané, a proto se hlavní část odehrává za stolem, kde je pouze náznak úderu. Druhý aktér s tím souhlasil, točili jsme amatérský film o bojovém umění,“ vyjádřil se.