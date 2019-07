Hradec chystá mistrovství světa v karate, Tokio se ho muselo vzdát

Ještě před deseti lety si asi jen málokdo uměl představit, že by Hradec Králové mohl hostit několikadenní sportovní akci na nejvyšší úrovni, kterou by na internetu či televizních obrazovkách sledovaly desítky milionů lidí z celého světa.

V roce 2013 tyto podmínky splňovalo mistrovství světa juniorů v orientačním běhu, o rok později opět evropský šampionát stejné věkové kategorie v pozemním hokeji a předloni další dvě mistrovství Evropy - v karate a basketbalu žen.

Od 15. července město uspořádá další významný podnik - mistrovství světa v karate. Téměř všechny ubytovací kapacity v Hradci už zaplnili sportovci s doprovodem, další stovky budou dojíždět z Pardubic a dalších měst v okolí.

Pozoruhodný už je jen příběh, jak se Hradec Králové k pořadatelství mistrovství světa dostal. Kandidaturu podniku, který se koná jednou za tři roky, vyhrálo Tokio.

Jenomže japonská metropole příští rok pořádá olympijské hry, veškeré haly jsou zamluvené pro přípravné a nominační turnaje, takže se Tokio šampionátu nerado zřeklo a sami Japonci k původně přihlášenému Maďarsku nominovali Českou republiku.

V celosvětovém hlasování Češi vyhráli 47 ku 7 a pak už jen karatistickou velmoc zbývalo přesvědčit, že výhodnější než Praha bude právě Hradec Králové.

„My jsme se nikam netlačili, spíš ostatní nás popichovali, až nás nakonec nejen navrhli, ale i vybrali. O to je to cennější, protože je to velký projev důvěry a také obrovský závazek,“ říká ředitel nadcházejícího mistrovství Kamil Guzek.

Podle něj ve prospěch Hradce hovoří skvělé ohlasy z mistrovství Evropy 2017, ale i letité zkušenosti z pořadatelství místní Grand Prix, každoročně největšího turnaje v ČR.

Výsledkem je červencový turnaj, na který dorazí reprezentace asi z 50 zemí světa včetně exotických Trinidadu a Tobaga, Chile, Dominikánské republiky, Hong-Kongu, Kamerunu, Madagaskaru či Papuy Nové Guiney.

„V kategorii kata bude bojovat o tituly 860 karatistů, v kumite jich pak bude 890 a v kategorii družstev je zaregistrováno 170 týmů. Nejpočetnější zahraniční výprava přicestuje z Itálie a to v počtu 127 účastníků. Přes 100 lidí mají i týmy Austrálie, Ukrajiny a Ruska,“ pokračuje Guzek.

Českou republiku bude reprezentovat 104 karatistů, 35 z nich je z domácího klubu SK Karate Spartak Hradec Králové.

Karatistická špička dorazí z Japonska. Češi by rádi medaile

„Pro Hradec Králové bude ctí a velkou událostí přivítat nejlepší karatisty světa, jejich rodinné příslušníky i fanoušky. Jsem přesvědčen, že tato akce přispěje ke zviditelnění nejen našeho města. Nepochybuji o tom, že šampionát bude úspěšný. Jeho pořadatelé mají s velkými akcemi zkušenosti, což potvrdili předloni při organizaci mistrovství Evropy. Pokud vím, tak jeho účastníci z Hradce Králové odjížděli velice spokojeni a věřím, že podobné to bude i po tomto mistrovství světa,“ pravil hradecký primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

Začátek hradeckého mistrovství světa bude patřit sportovní hale v Třebši, kde jsou na programu tréninky, školení rozhodčích nebo zkoušky na černý pás. Turnaj začíná 19. července v ČPP Aréně, která projde proměnou z hokejové haly na karatistickou.

„Nejdelší dobu zabere instalace velkoplošné obrazovky a osvětlení, na plochu budeme potřebovat asi dva dny. Položení tatami bychom zvládli během několika hodin. Právě teď se nám hodí letité zkušenosti z pořádání Grand Prix,“ konstatuje Guzek.

V pátek jsou na programu kategorie mládeže a Masters, sobotní finálový blok žen a mužů bude v přímém přenosu přenášet TV Nova Sport a v neděli se konají soutěže týmů.

„Přijede karatistická špička z Japonska, kde je tento sport na obrovské úrovni. My jsme před dvěma lety na mistrovství Evropy získali šest medailí. Bylo by krásné, kdybychom nějakou brali i tentokrát,“ míní ředitel hradeckého turnaje.

Největší zájem je o třídenní vstupenky

Vstupenky na světový šampionát jsou stále v prodeji, přestože jdou rychle na odbyt.

„Největší zájem je o ta nejlepší místa a třídenní vstupenky. Na tento typ turnaje jsme nasadili velmi nízké ceny, protože bychom chtěli přilákat hlavně rodiny s dětmi,“ dodává Guzek. Nejdražší třídenní přijde na 250 korun, nejlevnější je za pouhých 50 korun, jednodenní vstup pak stojí polovinu.

Pořadatelé slibují i velmi zajímavý doprovodný program. V ČPP Aréně přichystali třeba výstavu japonských obrazů a kaligrafie, workshopy origami a přípravy suši, ukázky sečných zbraní, měření rychlosti úderu nebo přerážení tréninkových desek.

V sobotu při slavnostním nástupu v 15 hodin se chtějí pořadatelé pokusit dokonce o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v počtu lidí cvičících sestavu kata za mír. Zatímco kata je individuální technická sestava, kumite je zápasem dvou karatistů.