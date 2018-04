Soud pozastavil stíhání bývalého místostarosty Znojma za nehodu v opilosti

„Okresní soud ve Znojmě rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného. Byla stanovena zkušební doba v trvání dvou let,“ potvrdil předseda senátu Miroslav Nahodil.

Blažíčkovi pomohlo, že uhradil 130 tisíc korun ve prospěch státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. „Obviněný se také během celé zkušební doby, tedy dvou let, zavázal zdržet se řízení motorových vozidel,“ dodal soudce Nahodil.

Blažíček svou vinu uznal. Že po nehodě nadýchal kolem 2,5 promile, zdůvodnil maximálně čtyřmi panáky fernetu u oběda.

„Byl to absolutní zkrat a naprosto ojedinělý exces. Mám vážné onemocnění, které se projevuje nízkou hladinou bílých krvinek, asi proto se ten alkohol tak projevil. Je mi to upřímně líto a je to pro mě dostatečné poučení,“ líčil.

Státní zástupce podal stížnost

Podle zákona Blažíčkovi hrozilo vězení až na jeden rok a zákaz řízení až na deset let. V případě, že podmínky zkušební doby poruší, soud trestní stíhání obnoví. Jinak jej po uplynutí zkušební doby zastaví definitivně.

Věc ale zatím není pravomocně skončena. „Státní zástupce po doručení usnesení podal stížnost, proto nenabylo právní moci a o přezkumu bude rozhodovat Krajský soud v Brně,“ poznamenal Nahodil.

Blažíček se už krátce po nehodě vzdal funkce předsedy dopravní komise znojemské radnice. Aktivní už není ani ve vedení znojemské ODS, kde zastával post předsedy místní organizace.