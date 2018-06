Olomoucká ČSSD vyškrtla znovunalezeného radního z kandidátky pro volby

14:42

Byla to téměř jistá vstupenka do vedení Olomouce, do středy pohřešovaný olomoucký radní Miroslav Petřík o ni ale přišel. Sociální demokraté ho definitivně vyškrtli z popředí volební kandidátky pro komunální volby. Petříkovi nepomohlo ani to, že ho policie už vypátrala.