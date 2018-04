Ministryně prošla Předlice a slíbila rychlé řešení sociální katastrofy

Jaroslava Němcová také ve středu přislíbila, že za dva týdny přijede znovu s dalšími ministry, protože chce řešit i ostatní problémy.

„Stát platí více než 12,5 miliardy korun na sociální příspěvky na bydlení a pak také doplatky na bydlení. Ty dávky musíme jednoznačně sloučit a nastavit jasné podmínky,“ řekla Němcová po schůzce s náměstkem hejtmana pro sociální oblast Martinem Klikou a náměstkem ústecké primátorky Jiřím Madarem.

„Není důvod, aby lidé brali příspěvek a ještě doplatek. Navíc dnes je příspěvek na bydlení nastaven tak, že ho může čerpat kdokoli. I ten, kdo své nemovitosti pronajímá, má z nich zisk a sám si pronajme drahý byt. Na to peníze jít nemají,“ upozornila ministryně.

Krajské město podle jejích slov trápí neustálý příchod nových sociálně slabých lidí a vznik dalších a dalších vyloučených lokalit.

Nastavení dávek se léta neřešilo

„Problém v našem městě eskaluje a s paní ministryní jsme se shodli na několika krocích. Potřebujeme ale výraznou pomoc od státu,“ zhodnotil Madar situaci města.

Velké problémy jsou i na sociálním odboru, jehož zaměstnanci jsou přetížení a k tomu často čelí vulgárním útokům. Pracovat zde s požadovaným vysokoškolským vzděláním skoro nikdo nechce. I tady je naděje na zlepšení. Němcová chce změnu, aby stačilo středoškolské vzdělání.

Ovšem prvním krokem má být stanovení maximální výše plateb státu za bydlení, aby dál nekvetl obchod s chudobou. Na něm vydělávají spekulanti, zatímco pro města znamená sestěhovávání sociálně slabých lidí a vznik problémových lokalit.

„Jak byly dávky v minulosti nastavené, se neřešilo řadu let. Chci změny co nejrychleji. Peníze nemůže dostat někdo, kdo bydlí v prostorách, které jsou k tomu nevhodné a kde mezi lidmi chodí potkani. Zároveň je dostanou jen, když bude zaplacená elektřina, topení a voda,“ pronesla ministryně poté, co si prohlédla problematickou Řeháčkovu ulici ve čtvrti Předlice.

Ruiny se bourají za peníze města

Zástupci Ústí si postěžovali i na další potíž, že města mohou čerpat dotace na demolici zničených domů jen v maximální výši 4 miliony korun a že se na tomto místě roky nesmí nic postavit.

„Domů v havarijním stavu je ve městě řada, jejich majitele většinou nelze dohledat a demolice pak musí platit město ze svého rozpočtu a na úkor svých obyvatel,“ zdůraznila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Ministryně souhlasila, že i toto by se mělo řešit. Náměstek Klika doplnil, že už na toto téma má sjednanou schůzku na ministerstvu pro místní rozvoj.

Po požáru v Předlicích skončilo v nemocnici dvacet lidí (22. 3. 2018)

VIDEO: Po požáru v Předlicích skončilo 20 lidí v nemocnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návrhy všech změn a úprav zákonů chce Němcová konzultovat s městy, která tyto problémy musí denně řešit. A pak je také vyzkoušet v praxi.

„Pokud chceme něco posunout, nemůžeme to vymýšlet od stolu. A také to musíme vyzkoušet, aby to nezpůsobilo ještě větší problémy,“ řekla ministryně s tím, že 26. dubna přijede do Ústí znovu a s ní i zástupci dalších ministerstev.

„Každé má svůj díl zákonů a nelze vše řešit odděleně, musíme to udělat společně, aby nové zákony jen nespadly pod stůl,“ zdůraznila Němcová.

Ministryně se byla podívat i ve Sklářské ulici na skládku odpadků mezi domy, jež patřily k ohniskům epidemie žloutenky, která se od loňského února šířila po městě.

Předlice také v druhé polovině března zažily požár bytového domu, při kterém se dvacet lidí nadýchalo kouře. Měli zraněnými byly i děti. Požár mohl vzniknout od přímotopu.