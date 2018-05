Chcete mít lepší péči? Zaplaťte si ji, říká přednosta chirurgie v Plzni

Co vás zaujalo na tom, co ministr navrhuje?

Možnost, aby si pacienti připláceli na péči. To totiž platí i ve vyspělých západních demokraciích a nikomu to nepřijde divné. Já to také prosazuji léta.

Když jdeme v Česku k zubaři, také platíme...

Když jdeme k lékaři se psem, jsme ochotni zaplatit obrovské peníze. Stát nemůže být dojná kráva, aby platil veškerou péči.

Myslíte tím, aby platil veškerou péči i těm bohatým?

I bohatí si platí zdravotní pojištění a mají na zdravotní péči stejný nárok jako ti ostatní, ale chtějí si připlatit. Stát je tu proto, aby platil, neříkám základní, ale běžnou standardní kvalitní péči všem. Jestliže chci lepší cévní protézu, jestliže chci lepší kyčel, jestliže chci lepší prsní náhradu, zaplatím si to. To je normální. Jedině tak naučíme pacienty starat se o sebe.

Když ODS řekla, že se budou platit poplatky ve zdravotnictví, prohrála volby. Jak se v této zemi dá vůbec rozhodnout o něčem ve zdravotnictví?

Já znovu tvrdím, že poplatky musí být. Není možné, aby ve čtyři hodiny ráno přicházeli lidé na chirurgickou ambulanci a chtěli vytáhnout klíště. I takové případy jsou. Nebo přijdou z toho důvodu, že nechtějí jít druhý den do zaměstnání. Pak blokují prostor lidem, kteří to opravdu potřebují.

Pokud bude vládu podporovat KSČM, bude určitě prosazovat jen jednu zdravotní pojišťovnu. Co vy na to?

To je špatně, protože mezi zdravotními pojišťovnami musí být konkurence. Jakmile zdravotní péče spadne pod jednu pojišťovnu, dostaneme se o dvacet let zpátky.

Vy říkáte konkurence, ale ta tady stejně není, když nemáme komerční připojištění.

To je ale chyba, a rušit tedy pojišťovny předtím, než ho zavedou, je špatné.

Jaký argument byste řekl členům KSČM, kteří dlouhodobě tvrdí, že někdo nemá na komerční připojištění?

Že bude mít klasické pojištění a stát musí, jak už jsem říkal, platit běžnou standardní kvalitní péči všem. Přes komerční pojišťovny si lidé budou dokupovat top materiály, které nevydrží třeba deset, ale 25 let.

Dá se říci, že kdybychom zavedli komerční připojištění, zlepšila by se díky penězům od bohatých lidí výrazně kvalita péče?

Ano. Já bych uvedl banální příklad. Dnes je řada operací křečových žil. Operujeme klasickou metodou, která se dělá stále, a já bych ji zachoval pro běžné zdravotní pojištění. Efekt je stejný jako u moderních metod. Kdo by se chtěl připojistit, operovali bychom ho modernějšími způsoby, při kterých se používají speciální lepidla či laser. Pak je pacient v nemocnici dva dny a za deset dní může hrát fotbal, u klasické metody ho může hrát za šest až osm týdnů. Efekt je stejný, ale nemocný může jít po použití moderní metody daleko dříve do práce.

Kdo se dnes dostane k moderním metodám? Jen ti lidé, kteří jsou kamarádi lékařů?

Na to má nárok každý pacient, a pokud pacient na ambulanci řekne, že si chce za tuto metodu připlatit, je mu to umožněno. Neplatí fakultní nemocnici, která na to nemá smlouvy, ale platí firmě, která dodává speciální katetr pro moderní operace. Pacient si ho koupí od firmy a přinese si ho s sebou. Zákon neumožňuje, aby fakultní nemocnice mohla brát od pacientů peníze.

Takže se to dělá takto pokoutně, protože stát to nechce povolit a přitom nemá peníze na to, aby mohl moderní metody poskytnout všem?

Ano. Na ministrovi oceňuji, že chce řešit konkrétní věci.

Uvedl byste další příklad?

Na poslední vědecké radě jsme řešili otázku jednodenní chirurgie, o které se tu mluví už od revoluce, ale pořád se problém potácí mezi mantinely a nikdo pořádně jednodenní chirurgii nedefinuje. Všichni mají plnou pusu toho, že ve všech zemích kolem nás se tato metoda nabízí. Já jsem byl v USA. Pacient je tam opravdu jeden den v nemocnici, ale pak jde vedle do hotelu, kam za ním zdravotnický personál dochází a stará se o něj dál. V Česku jdou pacienti domů a může se stát, že budou doma krvácet. Třeba ze žlučníku nebo z kýly a nikdo jim nepomůže.

Co poradíte těm, kteří jsou objednaní na jednodenní chirurgii?

Aby zvážili, jestli chtějí volit jednodenní chirurgii, nebo zůstanou na lůžku o dva dny déle, což je bezpečné. Výsledkem jednodenní chirurgie totiž může být, že se budou doma potácet v nějakých komplikacích.

V Plzeňském kraji jednodenní chirurgii soukromníci také nabízejí. A lidé si za ni připlácejí.

Já vím, ale je to třeba dořešit. My můžeme argumentovat ekonomickými důvody, na prvním místě musí být bezpečnost pacienta.

Jak by se měla jednodenní chirurgie řešit?

Když chci poskytovat jednodenní péči, musím mít nějaké zařízení vedle, kde bude pacient se svou rodinou, ale budu mít nad ním ještě nějaký dohled. Nemohu ho pustit domů. To je špatně.

Kolik procent lidí má po operaci komplikace?

Do pěti procent.

A jedná se o operace, které se provádějí i v režimu jednodenní chirurgie?

Ano. Jsou to komplikace život ohrožující a jsou dělány pro diagnózy, které život neohrožují, tedy vyndání žlučníku, operace kýly, hemoroidy a tak dále. Vždycky musí mít pacient následnou péči, kdy se bude kontrolovat.

České zdravotnictví má také letitý problém předatestačního školení lékařů, na které nemocnice nemají čas. Absolventi lékařských fakult jsou pak zoufalí, když je nedostatek lékařů a nikdo je nechce školit.

Je to tak.

Co radíte ministrovi v této oblasti?

Myslím si, že absolventy by si měli vzít pod křídla lidé, kteří například v chirurgii mají dlouhou praxi. Ale tito lidé to nemohou dělat během každodenní práce za plat, který berou.

Takže je nutné jim přidat peníze?

Jednoznačně přidat peníze, ale také zodpovědnost. Říci: „Budeš se mi starat o tyto dva mladé lékaře a dovedeš je k úspěšné atestaci.“

To by ale znamenalo přijmout další lékaře. Nebo ne? Jste pro přijímání lékařů třeba z Ukrajiny?

V nemocnicích je nedostatek kvalitního personálu. Je třeba se domluvit s lékařskými fakultami o navýšení počtu studentů. Nebráním se tomu, aby byli přijati další lékaři ze zahraničí, ale musí projít velmi tvrdou aprobační zkouškou. Protože třeba z Ukrajiny přicházejí lidé, kteří medicínu vůbec neviděli nebo viděli na špatných školách a chtěli by léčit naše pacienty. To nejde. Znám případ velmi schopného Portugalce, který pracoval u nás na chirurgii a nyní pracuje v Mulačově nemocnici v Plzni. Velmi kvalitní hoch, potřebuje se zlepšit pouze v jazyku. Na poslední vědecké radě jsme mluvili i o tom, aby do Česka mohli přicházet ze zahraničí také sestry. Měli bychom systém více otevřít, ale pustit sem jen ty kvalitní.