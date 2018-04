Odborníci už vědí, proč se ztratil minerální pramen. Snaží se ho vrátit

„Když jsme celý jímací systém rozebrali, bylo zřejmé, že původní obturátor je na třech místech proražený. S největší pravděpodobností k tomu došlo před desítkami let při některé z oprav, nebylo to čerstvé. Tehdy to opravili tak, že to celé zabetonovali. Jenže beton se v tomto prostředí rozpadá. To také zřejmě bylo důvodem problémů,“ uvedl Svatopluk Josef Čech, který se pokouší dostat pramen opět do někdejší kondice.

Studnařstvím, prameny a vůbec vodou na Chebsku se zabývá více než pět desetiletí. V těchto dnech proto odborná firma vyrábí nový zvon. Bude z mědi a díky tomu by měl vydržet i v agresivním prostředí pramene dalších nejméně pět desetiletí. Jakmile bude zařízení hotové, odborníci jej přijedou do Aše nainstalovat.

„Po sestavení celého zařízení do původní podoby a utěsnění by se měl zdroj vrátit zpět a z vývěru opět v přijatelné vydatnosti vytékat,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Současná oprava řeší nejen nedostatečný přítok vody, ale také její odtok. Minerálka se totiž před časem začala objevovat přímo mezi schody uvnitř pavilonu. Ten je zapuštěný pod úroveň terénu, k pramenné míse tak lidé musí sejít po schodišti.

„Při předchozí rekonstrukci byl odtok této vody, původně svedené do kanalizace a následně do nedalekého potoka, pravděpodobně přerušen. Možná se ale jedná o další vývěr pramene. Nynější oprava by měla odkanalizováním tohoto zdroje vyřešit vlhkost uvnitř pavilonu a vrátit odtok vody do původního stavu, tedy zpět do potoka,“ vysvětlil Vrbata.

Potvrdil, že na radnici se už obracejí s prosbou o nápravu lidé, kteří si pro léčivý pramen do Dolních Pasek pravidelně jezdili. Altán a posezení v jeho sousedství je také častým cílem vycházek německých turistů, z nichž mnozí mají na Ašsku kořeny a vzpomínají, že vodu z pramene v dětství pili.

Dolnopasecký pramen je zmiňován již ve 12. století. V 16. století byl považován za léčebný. Tamní mírně radioaktivní voda má prý blahodárný vliv na potenci a údajně se může pochlubit omlazujícími účinky. Minerálku, která je svým složením podobná pramenům v nedalekém lázeňském městě Bad Brambach, odborníci doporučují při poruchách látkové výměny, při svalovém revmatismu či při dně.

Pavilon byl nad vývěrem postaven v roce 1930. Vede k němu zeleně a žlutě značená turistická trasa. Kolem vede také cyklostezka.