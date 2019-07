Z Českých Budějovic pocházela každá šestá stříbrná mince v monarchii

Tím, že u nich sídlila královská mincovna, se mohou pochlubit jen čtyři česká města. Praha, Kutná Hora, Jáchymov a České Budějovice. Letos 4. srpna tomu bude přesně 450 let, co zde byla zřízena. Pod vedením mincmistrů v ní pracovníci razili stříbrné mince 42 let.

Přestože se v Budějovicích razilo už dříve, nejslavnější etapa místního mincovnictví začala v roce 1569. Otevření mincovny předznamenalo už období po roce 1520, kdy horníci začali ve velkém těžit stříbro v pásu kopců mezi obcemi Nedabyle a Libníč.

Stříbro z dolů v okolí dnešního Rudolfova nejprve putovalo jakožto královský majetek do mincoven v Praze, Kutné Hoře, Linci nebo Vídni.

„Ale posílat v 16. století vůz plný stříbra obnášelo velké bezpečnostní nároky. Muselo ho po cestě hlídat třeba i deset ozbrojenců a ti samozřejmě chtěli třikrát denně jíst. Budějovickým se nelíbilo toto financovat a začali na Vídeň naléhat, aby mohli založit královskou mincovnu v jejich městě,“ vypráví Jiří Chvojka, českobudějovický numismatik a historik.

Rakušané nejprve nesvolili, až když pražskou mincovnu zachvátil mor a zabil několik zaměstnanců.



Čtvrtého srpna 1569 tak byl provoz v Budějovicích zahájen. Využívat měl stříbro vytěžené právě v revíru tvořeném kopci mezi českobudějovickou a třeboňskou pánví.

Mince se vyráběly v areálu dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. „Díky nedávno nalezené kresbě v pražském archivu víme, kde přesně mincovna sídlila. Jelikož šlo o velmi hlučnou dílnu, byla umístěna do posledního křídla areálu, aby nerušila chod kostela. Dnes už tato část nestojí,“ popisuje Chvojka. Budova stála přibližně mezi klášterem a dnešním gymnáziem.

Tehdejší panovník Ferdinand I. Habsburský zkoušel měnový experiment. Hodlal platidla sjednotit napříč celou svou říší, tedy kromě českých zemí i v Rakousku a Uhersku. Založil tak stříbrný zlatník. Uhry ho však nepřijaly a i jinde byla novinka přijímána neochotně. Proto se jeho syn, císař Maxmilián II. vrátil v 70. letech k tolarovému systému, kde byl základem stříbrný tolar.

V době experimentu se tak v Budějovicích razily zlatníky, půlzlatníky v hodnotě třiceti krejcarů, pak desetikrejcary, dvoukrejcary a jednokrejcary. „Po návratu k tolaru tu vznikaly právě tolary, půltolary, čtvrtolary i dva typy grošů. Tolar byl tehdy dělený na třicet grošů,“ pokračuje sběratel a historik.

Kromě samotných razičů měla mincovna i další personál. Působili tu například taviči nebo ti, kteří kontrolovali ryzost kovů. V čele všech stál mincmistr. Jako první z nich ve městě působil Tobiáš Gebhart.

„Byl to schopný člověk, proto ho v Budějovicích dlouho nenechali. V roce 1578 byl povolán zpět do Prahy. Mincovnu pak vedl Kryštof Schönfeldt. Nikdy nebyl jmenován mincmistrem. Byl ještě mladý a pochybovalo se o jeho způsobilosti. V čele stál pouze do roku 1584, kdy zemřel. Stejně by však byl nejspíše odvolán z funkce, protože kvůli své konfliktnosti rozvracel vztahy na pracovišti,“ vysvětluje šestasedmdesátiletý doktor filozofie Chvojka.

Mincmistrem se pak stal Kryštof Mattinghofer, jenž pozici zastával až do uzavření královské ražby platidel ve městě. Za jeho doby se vyráběly takzvané bílé groše a malé groše.

Malý platil za šedesátinu tolaru a jde o minci unikátní v tom, že na sobě měla český nápis „maley gross“. Popisy v našem jazyce se totiž začaly využívat až po založení samostatného Československa.

Razidlo v dubovém špalku

A jak ražba vypadala? V dubovém špalku měl pracovník zasazené spodní razidlo. Do něj vložil prázdné stříbrné kolečko, takzvaný střížek. Do jedné ruky vzal horní razidlo, do druhé kladivo a ranou vyrazil rub i líc mince.

„Někdy razidlo na střížek dolehlo nerovně, nebo byl vzor posunutý. Na tom však tolik nezáleželo. Mince musela mít hlavně přesnou váhu a ryzost. Pokud by neměla, tomu, kdo za to zodpovídal, by mohlo jít o krk,“ přibližuje tehdejší praxi numismatik a historik.



Doba před mincovnou Mince se v Českých Budějovicích razily ještě před zřízením královské mincovny. Nejprve na konci 13. století za vlády Václava II. se tu vyráběly takzvané brakteáty – malé jednostranné stříbrné penízky, jež připomínají spíše knoflíky. Byly křehké a často se lámaly. Stylizovaně na nich byl vyobrazen panovník. Znovu se mince na jihu začaly razit mezi lety 1470 a 1472 díky tehdejšímu králi Matyáši Korvínovi, jenž násilně stahoval z oběhu pražské groše. Nechával hodnotné stříbrné mince roztavit, přidala se měď a vznikaly peníze, které se jako stříbrné jen tvářily. Nebyl o ně zájem a Budějovičtí je přestali razit poté, co Korvínova posádka opustila město.

Královská mincovna u dominikánského kláštera se nejprve těšila z dostatku stříbra. Pak však začaly být s jeho těžbou problémy. Pod těžebním revírem se nacházely bohaté prameny spodní vody. Už tenkrát měli těžaři čerpací stroje.

„Jenže byly na vodní pohon, a jak víme, kolem Rudolfova neteče žádná řeka ani větší potok. Proto horníci založili rybník, který dnes známe jako Mrhal. Odtud odtékající voda stroje poháněla,“ popisuje Jiří Chvojka. Jenže tento způsob nestačil a voda pravidelně šachty zaplavovala. Pracovníci nedokázali těžbu technicky zvládnout.



Pro ilustraci, od zřízení mincovny v roce 1569 do roku 1578 se v revíru vytěžilo asi 9 500 kilogramů stříbra, kolem roku 1580 byl výnos průměrně 700 kilo ročně. Počínaje rokem 1590 už klesl na 500 za rok. A po roce 1599 už se těžilo průměrně jen 106 kilogramů stříbra.

Činnost mincovny tak byla ukončena v roce 1611. „Někteří historici to dávají do souvislosti s vpádem Pasovských do města. Jistě pro ně byla lákavým cílem. Byla to ale spíš taková rána z milosti. Mincovna skomírala a bylo nejspíše jen otázkou času, kdy zanikne,“ uvažuje historik a popularizátor českobudějovických dějin.

Jiří Chvojka také zkoumal, jakou část tvořily jihočeské mince v tehdejším oběhu. Zjistil, že od poloviny 16. století do roku 1610 se na něm podílely sedmnácti procenty. To znamená, že každá šestá stříbrná mince, kterou drželi lidé po celé zemi, pocházela právě z královské mincovny v Českých Budějovicích.