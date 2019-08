Mimoň chce hnát kamiony z centra. Zvažuje, že jim zakáže vjezd

Přejít tam silnici je takřka nemožné. Co minutu tu projede několik mnohatunových kolosů. Fasády domů jsou špinavé a rozpraskané. Otevřít okna jde kvůli ohlušujícímu lomozu jen v noci.

Šestapůltisícová Mimoň je v sevření těžké kamionové dopravy. Starostovi Petru Královi (ANO) došla trpělivost a chce náklaďáky pomocí zákazových značek vrátit na silnice I. třídy, kam podle vyhlášky patří.

„Zákon jasně říká, že pro tranzitní dopravu jsou určeny dálnice a silnice I. třídy. Přes nás kamiony jezdí po naší městské silnici čtvrté třídy, přes celé náměstí. Po kulturní památce mi jezdí tiráci. Celá Mimoň tím trpí,“ popisuje Petr Král.

Situace se podle něj ještě zhorší v roce 2020, kdy má začít platit mýto na silnicích I. třídy, tedy na silnici I/38 spojující Mladou Boleslav přes Doksy s Českou Lípou. Pak prý všechny kamiony jedoucí od Prahy pojedou přes Mimoň. „Proč by jely placený úsek, když můžou jet asi o pět kilometrů delší trasu, která je pro ně zadarmo,“ ptá se Král.

Zákaz vjezdu by ulevil několika obcím

Řešením je podle něj zákaz vjezdu tranzitní dopravy do města. Stačilo by v ulici Malá, která ústí na náměstí, instalovat zákazovou značku. Tím by zanikla průjezdná trasa a náklaďáky jedoucí od Prahy směrem na Německo by musely jet buď po I/35 přes Liberec nebo po I/38 přes Doksy. A ulevilo by to nejen Mimoni, ale i dalším obcím na současné objízdné trase: Ralsku, Zákupům, Jablonnému v Podještědí, Dolní Krupé nebo Bohaticím.

„Nechceme zákazem tranzitu omezovat ostatní obce a jejich zásobování. Nám jde o kamiony pouze tudy projíždějící. Značka zakazující tranzit by znemožnila vjezd pouze těm. Dřevařům, cisternám. Kontrolovali by to strážníci, každý dopravce musí říct, odkud a kam jede,“ míní starosta.

Zákazové značky by podle něj stačilo instalovat u Mnichova Hradiště, u sjezdu na Bělou pod Bezdězem a v Doksech. Denně by podle Krále v Mimoni ubylo tři sta až čtyři sta kamionů.

Nápad podporují i další obce na zmíněné trase, které jsou kamiony zatížené stejně jako Mimoň. „Nám by to hodně pomohlo. Jsme přetíženi nákladní dopravou, přitom takových šedesát procent z ní je jen dálkový tranzit, který si to přes nás zkracuje. Těch místních zásobovačů, tedy aut do 7,5 tuny, je jen menšina,“ reaguje starosta Bohatic Jiří Kováč (Bohatice pro budoucnost).

Rovněž v Dolní Krupé by zákaz tranzitní dopravy uvítali. „Kolem mateřské školy nám burácí kamiony osmdesátkou, policie nemá kapacity to řešit. Všechny domy u silnice jsou rozpraskané. Tuhle iniciativu vítám,“ podotkl starosta Lukáš Nedvěd (ČSSD).

Kraj je proti zákazu

Liberecký kraj je k nápadu skeptický. Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK) odmítl zákaz vjezdu tranzitní dopravy podpořit a varoval, že pokud Mimoň zákaz na své komunikaci zavede, zobousměrní kraj jinou silnici ve své správě, která Mimoní vede. To by průjezd náklaďáků dál umožnilo.

„Pokud zablokují ulici Malou, my zobousměrníme dnešní jednosměrnou ulici Mírovou v Mimoni. Tím by se zrušila parkovací místa v této ulici, ale průjezd by zůstal zachován,“ nastínil svůj plán Sviták.

Podle něj totiž není k omezování dopravy v Mimoni důvod. „Máme k dispozici měření intenzity dopravy. To neprokázalo, že by si tudy kamiony zkracovaly cestu, nebo že by zátěž byla nějak mimořádná. A nelze předjímat, že se tak stane, až se zpoplatní silnice I. třídy. Pokud by tento stav nastal, budeme jej řešit, ale rozhodně ne takto unáhleně předem,“ argumentuje hejtmanův náměstek.

Starosta Mimoně to pokládá za vydírání a nehodlá od svého záměru ustoupit. „Ať si klidně Mírovou ulici zobousměrní. Na jejím konci je malý výčnělek, který patří městu. Bez něj má silnice jen 5,8 metru, nerespektuje tedy normu. Museli by nám to vyvlastnit. Žádný dopravní inženýr to nepovolí. A i kdyby povolil, musel by kraj přestavět nájezd u kruhového objezdu, předělat chodníky a změnit dopravní značení, což jim bude odhadem trvat deset let a my to stejně napadneme u soudu,“ pohrozil Král.



Měření dopravy, kterým se Liberecký kraj ohání, pokládá za neprůkazné. „To se tu kdysi dělalo kvůli zvažovanému průtahu. Partička studentů si udělala na papír čárku, když projel kamion. Ale vůbec neřešili, kam a odkud jede,“ namítá Petr Král.

Celá situace hrozí patem, neboť ani jedna strana nechce ze svých nároků slevit. Starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) chce obě strany dostat k jednacímu stolu. „Války mezi samosprávou dvou stupňů nepřinesou nic dobrého. Bylo by dobré se nejdříve snažit domluvit, než se celá věc dostane až k soudu,“ varuje. „Pokud se ale situace do roku 2020 nevyřeší, tak rád Mimoň podpořím,“ dodal Tůma.

Záměr Mimoně musí ještě posoudit místně příslušný úřad v České Lípě a též dopravní policie.