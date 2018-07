Milovníci veteránů opět projedou hanácké okruh

Automobily a motocykly vyrobené převážně v prvorepublikovém Československu budou pro veřejnost vystaveny od 9.30 hodin v Rudolfově aleji ve Smetanových sadechv Olomouci.



Diváci se mohou zúčastnit soutěže elegance a rozhodnout, který z automobilů a motocyklů získá cenu primátora o nejkrásnější stroj. Kromě všech známých československých automobilových značek jako Aero, Praga, Škoda, Tatra, Walter, Wikov a Zbrojovka Brno se představí také zahraniční automobily jako například Bugatti, Bentley, Horch, Chevrolet, Ford, Renault, Triumph a další.



Zvučná jména značek najdou diváci i mezi motocykly. Kromě našich značek Jawa a ČZ budou na Hanáckém okruhu k vidění například také Harley Davidson, Ariel, BMW, BSA, Norton, NSU, Zündapp a jiné. Nejzastoupenější značkou vůbec bude Tatra. Těchto oblíbených moravských automobilů se sjede na Hanáckém okruhu více než dvacet. Jedním z nejzajímavějších exponátů bude jistě i autobus Tatra 27, který byl v Olomouci provozován v době okupace.



Soukromé muzeum Veteran Arena Olomouc vystaví mimo jiné i vzácný první aerodynamický československý automobil Wikov 35 - Kapka. Nejstarším vozidlem bude Renault z roku 1903. Posádky, které přijedou nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska a Německa ozdobí své vozy i dobovým oblečením. K navození prvorepublikové atmosféry jistě přispěje i Olomoucký Dixieland Jazz Band, který bude po dobu výstavy hrát v hudebním altánku.

Po vyhlášení nejelegantnějšího automobilu a motocyklu začnou od 10.45 hodin historická vozidla postupně startovat do dopolední etapy z prostoru před fontánou. Každé vozidlo i s posádkou bude divákům představeno a start více než 110 historických automobilů a motocyklů tak potrvá zřejmě až do 12.15 hodin.

První etapa zavede posádky do Tovačova, kde budou mezi 12.00 - 14.00 hodinou všechna vozidla v zámeckém parku opět vystavena pro diváky. V 14.15 hodin odtud odstartuje odpolední etapa, která historické automobily a motocykly přivede zpět do Olomouce. Cíl bude na Horním náměstí a vozidla jsou zde očekávána mezi 16.00 – 17.30 hodinou. Trasa jubilejního XX. Hanáckého okruhu měří 90 km a vede přes obce v samém srdci Hané. V některých z nich čekají posádky zábavné či vědomostí průjezdní kontroly (Hněvotín, Dub nad Moravou, Brodek u Přerova, Nákupní centrum Olympia – Velký Týnec, Velká Bystřice). Vítězem se však stane každý, který se strojem starším více než 80 let přijede do cíle.

Více informací najdete na: www.skam.cz