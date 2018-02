Usvědčenému vrahovi odvolací soud zrušil trest za loupežné přepadení

Osmiletý trest za loupež, který loni v září uložil mostecký okresní soud Milanu Oračkovi, neplatí. Muž, jenž si nyní odpykává 15 let za ubodání družky, údajně v Mostě přepadl a okradl ženu v době, kdy se vyhýbal nástupu do vězení. Soud vrátil kauzu do Mostu k novému projednání.