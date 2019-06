Jablonecký primátor je ve střetu zájmů, jeho firma žádá po městě miliony

Necelých šest milionů korun žádá mimosoudně po jablonecké radnici společnost Grepa Networks. Jde o peníze za datové spoje pro městský kamerový systém, které firma dodávala. Jenže město jí za to od roku 2016 do roku 2018 neplatilo. Avšak velkým problémem v celém sporu je fakt, že jednatelem Grepy je současný primátor Jablonce Milan Kroupa (ANO) a je tudíž ve střetu zájmů.

Čelní představitel Jablonce ve čtvrtek na jednání zastupitelů návrh na finanční vyrovnání předložil a za Grepu ho měla podepsat jeho manželka. Po více než hodinové diskuzi však primátor nakonec bod stáhl a o mimosoudním narovnání zřejmě rozhodnou představitelé města na mimořádném zasedání v červenci.

Městu hrozí pokuta

Ve stručnosti jde v celém sporu o to, že v roce 2010 firma Telmo dostala zakázku na provozování kamerového systému pro městskou policii. Data do něj dodávala pro Telmo zmíněná Kroupova Grepa. Do konce roku 2015 město za služby platilo, pak už však ne a neexistovala ani nová smlouva. Grepa však dodávala data dál. Kroupa, tehdy ještě ne jako primátor, se snažil s minulým vedením města dohodnout na vyrovnání. Ve hře byla částka necelých 1,8 milionu korun. Město ale chtělo na výši částky znalecký posudek.

Ale mezitím byly komunální volby a primátorem se stal právě Kroupa. A teď musí řešit dost svízelnou situaci. Nové vedení má další znalecký posudek a ten již hovoří o částce více než 5,7 milionu.

Další háček je v tom, že pokud by tyto peníze město schválilo, hrozí mu pokuta v řádu statisíců od antimonopolního úřadu, jelikož podle zákona o veřejných zakázkách musí být na tendr převyšující cenu více než dva miliony korun veřejné výběrové řízení.

Primátor: Grepa není jen Kroupa

Milan Kroupa včera uvedl, že si je vědom, že je ve střetu zájmů a předeslal, že se případně zdrží hlasování. „Grepa není jen Kroupa. Je to dalších dvacet lidí, kteří chodí do práce a potřebují si za tu práci odnést peníze, aby nakrmili své děti. O tom, že je zde tato nevyřešená věc mezi městem a Grepou z minulosti všichni věděli, ví o tom celá koalice. Cena před tím byla vstřícnější, ale nikdo se s tím nechtěl vyrovnat. My jsme zase nechtěli dopustit, aby město osleplo, kdybychom přestali dodávat data pro kamery. Kdybych jednal z pozice síly, tak jsme to mohli vypnout, ale to jsme neudělali a neuděláme to, ani když se nedohodneme teď,“ uvedl Kroupa.

Opoziční zastupitel za ODS a také bývalý náměstek primátora Miloš Vele sdělil, že město se snažilo s Grepou a potažmo Kroupou v minulosti dohodnout. „Měli jsme několik jednání. A vše vyústilo v to, že jsme se na zastupitelstvu v roce 2018 shodli, že cenu, za kterou jsou nám nabízeny tyto služby, necháme ověřit znalcem. To je zcela běžná věc. Zastupitelé přece nejsou odborníky na IT. Bohužel se to nakonec potkalo v době, kdy zástupce Grepy je zároveň primátorem,“ okomentoval Vele.

O tom, že je současný nejvyšší muž Jablonce ve střetu zájmů, hovoří i právnický posudek, který si nechalo vypracovat právní oddělení magistrátu. „Primátor Jablonce je v této záležitosti ve střetu zájmů. Proto by jakékoliv činnosti v této věci měly být v gesci osob odlišných od primátora. Primátor by měl být v pasivní pozici,“ stojí například v materiálu advokátní kanceláře.

Kroupa pozici ve firmě neopustil

Sám Kroupa loni na ustanovujícím zasedání zastupitelstva po volbách uvedl, že se vzdá funkce jednatele ve své firmě. Což ale doposud neprovedl. „Ve firmě přibyl další jednatel a výkonu funkce v ní se vpodstatě nevěnuji. Ovšem z jistých smluvních důvodů nemohu úplně zmizet z pozice jednatele firmy,“ sdělil Kroupa na konci května.

MF DNES již loni uvedla, že Grepa zajišťuje například internet pro některé městské společnosti. Podle oslovených analytiků z protikorupčních organizací to sice není nezákonné, ale po dobu svého vládnutí by jeho firma neměla být v žádném obchodním vztahu s městem.

„Primátor by neměl mít jakýkoliv vliv na kontrolu plnění, reklamace a podobně. Představme si, že služby jeho firmy se v budoucnu zhorší a internet bude třeba často vypadávat. Najde se na úřadě úředník, který by chtěl vymáhat penále nebo vypovědět smlouvu s primátorovou firmou? Pochybuji,“ zamýšlel se Marek Zelenka, právník protikorupčního občanského sdružení Oživení.