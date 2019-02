Jezero Milada v budoucnosti možná doplní přečerpávací elektrárna

Už loni zahájil Palivový kombinát Ústí (PKÚ) práce na dobudování inženýrských sítí a komplexní úpravě komunikací kolem vodní plochy. Návštěvníci by tak podle dnešních plánů měli mít do konce roku 2020 k dispozici terény na procházky, cyklovýlety, běhání i inline bruslení.

„Závěrem roku 2018 jsme předložili kompletní materiály na ministerstvo financí, aby mohlo na jejich základě vyhlásit veřejné zakázky na oba projekty, které budou financovány z 15 takzvaných ekomiliard,“ sdělil ředitel PKÚ Petr Lenc.

Příští rok by měla být u Milady k dispozici také plovoucí mola a zázemí pro vodní záchranáře.

Dílčích studií, jakým způsobem se má lokalita rozvíjet, bylo v minulosti zpracováno již několik, ale zásadním impulzem, který má určit rozvoj lokality, je právě chystaná soutěž.

„Čas ukazuje, co lokalita snese. Aby neztratila nic z původní myšlenky sportovně-rekreační oblasti, chystáme vyhlásit architektonickou soutěž, která má být urbanistickým řešením celého území. Předpokládám, že výstup dostaneme k dispozici v druhé polovině roku 2020,“ upřesnil Lenc s tím, že v hodnoticí komisi budou sedět architekti, zástupci okolních obcí a PKÚ.

Území, které funguje jako klidová zóna, by řešení nemělo vůbec narušit. „Masivní rekreace“ by se měla týkat jen dvou lokalit, kam směřují návštěvníci jezera i nyní – východní části jezera u hlavní pláže a ze strany Trmic a druhé rozvojové lokality v předpolí Chabařovic u bývalé ocelárny. Vše ostatní mezi tím by mělo zůstat pro přírodu.

„Vítáme, že se na využití Milady připravuje vyhlášení veřejné soutěže – na rozdíl od studie přečerpávací elektrárny,“ sdělil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

Bude na Miladě přečerpávací stanice?

Stavba elektráren ale není jistá. Přečerpávací elektrárny mohou být jen možným potenciálem jezer v kraji.

„Výstavba přečerpávacích elektráren jako akumulačního prvku by mohla vytvářet finanční zisky, ze kterých by se dala financovat údržba a rozvoj území kolem jezer Milada a Most i plánovaného jezera po lomu ČSA. Je to možnost využití daného území. Teprve na základě výstupů studie proveditelnosti se ukáže, zda je to záměr pozitivní, nebo negativní,“ přiblížil Lenc.

Na Miladě by tak podle současných návrhů mohla být horní přečerpávací nádrž umístěna na vršku u jižní části jezera. Dopady na používání jezera by měly být minimální, hladina by měla kolísat o 8 centimetrů a uzavřený okruh by zajišťoval stálou kvalitu vody.

Veškeré technologie mají být schované pod zemí. Viditelná by byla pouze horní nádrž a plot, který by ohraničoval území u nasávání vody z jezera do tubusů.

Na Miladě a jezeru Most podle plánů není výškový rozdíl mezi nádržemi tak velký.

U záměru elektrárny na jezeru ČSA by už výkonové parametry plánované elektrárny byly srovnatelné s elektrárnou Dlouhé stráně v Jeseníkách.

V brzké době plánuje PKÚ setkání se starosty všech obcí z okolí, kde je seznámí se všemi možnostmi využití území, které by mohly v budoucnu obce samy spravovat.