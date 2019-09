Midibusy v Krajinské v centru Budějovic musí znovu projednat krajský soud

Jedni si je rychle oblíbili, druzí tvrdě odmítali. Malé autobusy jezdící Krajinskou ulicí na náměstí Přemysla Otakara II. loni rozdělovaly obyvatele Českých Budějovic na dvě části.

Provoz midibusů se nakonec dostal až k soudu a ten krajský dal za pravdu těm, kteří upozorňovali, že linka MHD v Krajinské je povolená v rozporu se zákonem. Jenže město se nedalo a podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) do Brna.

MF DNES zjistila, že ten ve věci rozhodl před několika dny, a naopak ve prospěch města. Rozsudek Krajského soudu (KS) v Českých Budějovicích zrušil a vrátil ho, ať ho znovu projedná. Redakce má rozsudek k dispozici.

Jak šel čas s midibusy v Krajinské ulici Listopad 2017: MHD začíná jezdit ze záchytného parkoviště v Jírovcově Krajinskou ulicí na náměstí.

Prosinec 2017: Sdružení majitelů domů v centru ČB oznamuje, že podá kvůli zavedení MHD do pěší zóny žalobu. Provoz je dočasně povolený do poloviny roku 2018.

Květen 2018: Krajský soud rozhodl, že obousměrný provoz midibusů v Krajinské je v rozporu s územním plánem. Město poté podává kasační stížnost.

Srpen 2018: Dopravní podnik ukončuje provoz v Krajinské.

Listopad 2018: Elektrické autobusy jezdí na náměstí přes ulici Karla IV.

Srpen 2019: Město uspělo s kasační stížností, případem se znovu bude zabývat krajský soud.

Kdo by si však myslel, že na radnici zavládl všeobecný jásot a začne velká snaha o návrat elektrických midibusů do Krajinské, spletl by se. Na to je zatím příliš brzy, nyní o tom politici podle ohlasů ani neuvažují. Důvodem může být i to, že to byla hodně ožehavá a citlivá záležitost. NSS navíc rozhodl pouze ohledně předběžného opatření, které jízdu Krajinskou umožnilo. Dál se tak čeká, jaké stanovisko zaujme ještě k trvalému opatření.

NSS sdělil, že se město před zavedením provozu MHD do centra s připomínkami dostatečně vypořádalo. Také konstatoval, že vyjádření Policie ČR nebylo nutné brát jako závazné stanovisko. Krajský soud naopak upozornil, že se radnice s námitkami policie vypořádala nedostatečně.

V rozhodnutí NSS dále stojí: „Z textu územního plánu nelze současně dovodit zákaz či omezení obousměrného provozu vozidel midibusů v ulici Krajinská.“

Odpůrci se přitom mimo jiné opírali o znalecký posudek, který říkal v souvislosti s územním plánem opak.

Nyní bude nutné počkat i na vyjádření Nejvyššího správního soudu ve věci trvalého opatření a pak také vytrvat, až to předběžné znovu projedná budějovický krajský soud.

Počkají na analýzu ČVUT

Midibusy na náměstí dál jezdí, ovšem ulicí Karla IV. a v opačném směru vyjíždí Kanovnickou. Je to kompromis a výsledek dohody obou stran. Ty se v pátek shodly, že nechtějí záležitost nijak vážně otevírat a věc vířit.

„Nemůžeme předjímat, jak vše dopadne. Místo toho se nyní soustředíme na strategii celé MHD do roku 2025. Dokument nám k tomu zpracovávají odborníci z ČVUT a v září k tomu budeme mít workshop,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO).

Potvrdil, že materiál bude řešit i provoz hromadné dopravy v centru města a elektrobusy. „S dopravním podnikem jsme už dohodnutí, že pro příští rok trasy midibusů ani jejich tarif měnit nebudeme,“ dodal Lavička.

Podnikatel Martin Pražák, který byl jedním z těch, co provoz MHD v Krajinské ulici napadl, rozhodnutí nekomentoval. Ani on tak pravděpodobně nechtěl narušovat klid kolem současného provozu, který je politickým kompromisem.

Zajímavostí je, že je v současnosti předsedou dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice. U případných změn v MHD tak může být jako jeden z prvních a jednat o nich.

Také ředitel podniku Slavoj Dolejš zmínil, že případný návrh úpravy provozu předloží radním, až bude mít k dispozici novou odbornou analýzu. „Bude jistě lepší přistoupit k tomu jako celku,“ konstatoval.

I přesto si uvědomuje, že současná trasa midibusů přes Sady je o 1,5 milionu korun ročně dražší, než pokud by jezdily přes Krajinskou. A pro cestující to znamená delší dobu jízdy a zdržení. Na druhou stranu je nyní už rok kolem provozu midibusů klid, což politikům vyhovuje.