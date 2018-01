Zloděj z památníku Gabčíka a Kubiše se nepolepšil. Jde do vězení

Michala Sedlmajera loni v létě nechvalně proslavilo video, na kterém je zachycena jeho krádež v muzeu věnovaném hrdinům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Mladý zloděj si odnesl kasičku, ve které bylo přibližně 15 tisíc korun. Za to dostal u Obvodního soudu pro Prahu 2 trest v podobě 250 hodin obecně prospěšných prací (podrobnosti najdete zde). Rozsudek nabyl právní moci teprve před dvěma týdny - 18. ledna.

Teď řešil Městský soud v Praze odvolání státní zástupkyně v případu několika předchozích Sedlmajerových krádeží. Žalobkyni se nelíbilo, že za ně Obvodní soud pro Prahu 8 potrestal muže jen podmínkou. Mladík totiž kradl ve zkušební době stanovené jiným starším rozsudkem. A neponaučil se - během tří měsíců spáchal tři krádeže.

V listopadu 2016 pracoval Sedlmajer jako recepční firmy v Praze 4 a měl tak přístup ke klíčům od kanceláří. Během jednoho víkendu si je otevřel a odnesl z nich desítky stravenek a dva notebooky, které mu nepatřily.

Podobný postup použil v lednu 2017, kdy pracoval jako ostraha jedné z tuzemských pojišťoven v Praze 8. Pomocí čipové karty vnikl do kancelářských prostor a odcizil tam tentokrát tři notebooky za téměř 50 tisíc korun.

V únoru 2017 pak se svým známým Oswaldem Fixem ukradl kasičku v prodejně s potřebami pro zvířata. V charitativní pokladničce bylo po Vánocích téměř 70 tisíc korun. Ty měly posloužit psímu útulku.

Krádež kasičky s penězi pro psí útulek zaznamenala také kamera:

VIDEO: Ukradl kasičku na památném místě, teď se bojí výpovědi z práce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podmínku pro recidivistu, který znovu opakovaně kradl, považovala žalobkyně za nepřiměřeně mírnou. „Nesouhlasím s tvrzením prvoinstančního soudu, podle kterého je polehčující okolností to, že kriminální období pana obžalovaného již skončilo. Další krádeže (odcizení kasičky v Národním památníku hrdinů heydrichiády - pozn. redakce) se dopustil čtyři měsíce před vyhlášením tohoto rozsudku,“ upozornila státní zástupkyně Táňa Dočekalová. Sedlmajer k soudu nepřišel.



Předseda odvolacího senátu Dušan Paška se na veřejné zasedání důkladně připravil. Zjistil třeba to, že u Obvodního soudu pro Prahu 10 dostal Sedlmajer před několika měsíci trestním příkazem 300 hodin obecně prospěšných prací a do současnosti neodpracoval ani minutu.



Pětadvacetiletý zloděj má podle soudu v rejstříku trestů pět záznamů. Kradl už jako mladistvý. Později se v letech 2011 a 2012 jako plnoletý dopustil série krádeží jízdenek v pražských trafikách. Na dvě desítky prodejců připravil společně se svým kamarádem o pět tisíc jízdenek za téměř 150 tisíc korun.



Odvolací soud nakonec rozhodl, že státní zástupkyni vyhoví a Sedlmajerovi uloží nepodmíněný trest. Podle předsedy senátu totiž nejde o zlodějovo první odsouzení, navíc se tří posuzovaných krádeží dopustil v době, kdy už byl v podmínce. Nic také nenasvědčuje tomu, že by se recidivista polepšil.



„Neprojevil ani snahu se nějak obhájit. Kdyby přišel a prokázal, že pracuje, že vykonává uložený trest obecně prospěšných prací, tak to mohlo dopadnout jinak. On si ale nepřebírá poštu, jednání soudů opakovaně ignoruje, jakápak je to upřímná lítost,“ divil se soudce Paška. Dva roky ve věznici s ostrahou pro Sedlmajera považuje soud za odpovídající trest. Rozsudek je pravomocný.