Expolicista stíhaný v kauze úniku ze spisů přednáší na školách a deratizuje

Psal se květen 2017, když si policisté přišli pro bývalého kolegu Michala Ratajského, jenž v té době už několik let podnikal s vlastní bezpečnostní agenturou. Z domu putoval rovnou do vazební věznice v Olomouci. Kriminalisté ho od té doby viní, že paralyzoval vyšetřování závažných kauz v Brně tím, že z policejních spisů přes své známé vynášel informace. Obvinění na něm visí i dnes a aféra, v níž kromě hlavní postavy uvázly více než dvě desítky lidí, stále není uzavřena.



Bývalý policista Michal Ratajský si ve vazbě odseděl 72 dní, od té doby je na svobodě a znovu se věnuje podnikání se svou firmou CS Solutions.

„Máme střelnici v Rousínově, budujeme další v Brně, vidím v tom nový potenciál,“ říká Ratajský a právě posledního dva a půl roku, kdy jej policie stíhá, nazývá eufemisticky životem po životě. V něm mimo jiné ve společné firmě se svým otcem řeší deratizaci v Brně.

Ke své kauze se příliš vracet nechce, když na ni ale přijde řeč, snaží se ji zlehčovat. A to i vizuálně – ze známého plakátu k filmu Kmotr vytvořil karikaturu, kdy název snímku vyměnil za své příjmení s poukazem na to, že jej policisté označují za hlavu celé pavučiny lidí, přes niž se informace ze spisů dostávaly ven.

Popírá i to, k čemu se přiznal dlouholetý známý – brněnský podnikatel a bývalý sponzor ANO David Rusňák, který je zetěm ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). I ten totiž před dvěma lety čelil obvinění ve zmiňované kauze, kdy si neoprávněně nechával lustrovat policejní databáze. Jenže nakonec státní zastupitelství po jeho přiznání stíhání podmíněně zastavilo.

„Po mně nikdy lustrace nechtěl. Kdybych během našich rozhovorů zaregistroval, že chce něco nezákonného, tak do toho nepůjdu,“ tvrdí Ratajský s tím, že si ani nemyslí, že by Rusňák žádal lustrace po někom jiném.

Asi jsem se měl moc dobře, říká Ratajský

O svém obvinění mluví jako o vykonstruovaném. Možná také proto, že lustrace nepovažuje za překročení hranice zákona. Podle jeho slov šlo o způsob byznysu pro jeho klienty, kdy využíval své široké sítě kontaktů mezi policisty.

Ostatně Ratajský přiznává, že po nástupu k policii byl sám zvědavý, co v policejních databázích najde o svých známých. „Trestnost lustrace je sporná v tom, jestli to dotyčný udělal v rámci svých pravomocí, nebo ne,“ přemítá podnikatel, jehož policie viní ze čtrnácti takových činů a tří úplatků.

Ratajský se snaží lidi kolem sebe přesvědčit, že celé trestní stíhání je na objednávku. Říká, že ví, kdo za ním stojí, ale žádné konkrétní jméno nezmiňuje. Jen několikrát opakuje, že se mu nelíbilo, jak Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vedl Robert Šlachta, kterého za to kritizoval.

„Byl jsem vidět, byl jsem aktivní a někdo měl pocit, že se mám moc dobře,“ pokračuje Ratajský, jenž kvůli Šlachtovi z protimafiánského útvaru odešel.

Na veřejnosti se snaží vylíčit své stíhání a vazbu pozitivně. Tvrdí, že mu pobyt za mřížemi pomohl si srovnat metabolismus i myšlenky, díky čemuž se nyní věnuje psychologii a filozofii. Na Facebooku si na začátku roku dokonce založil vlastní stránku s názvem Michalovy rozumy, kde zveřejňuje „podněty a úvahy, které by měly stát za to“.

Z veřejného prostoru se tak rozhodně nestáhl, naopak jezdí po akcích válečných veteránů a na školách přednáší o branné výchově. Nedávno byl pozván jako host i na besedu Masarykovy univerzity.

Případ Ratajský Kauza úniku informací z policejních spisů propukla v květnu 2017, kdy policie zadržela Michala Ratajského a další řadu lidí – dnes je jich obviněných více než dvacet . Někteří si informace ze spisů podle obvinění objednávali, síť kolem Ratajského je měla zajišťovat.

. Někteří si informace ze spisů podle obvinění objednávali, síť kolem Ratajského je měla zajišťovat. V kauze uvázl i brněnský podnikatel a někdejší člen ANO David Rusňák , který je zetěm ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Jeho stíhání ale bylo po přiznání nakonec podmíněně zastaveno.

, který je zetěm ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Jeho stíhání ale bylo po přiznání nakonec podmíněně zastaveno. S hnutím ANO je kauza propojená i další linií. Prací na tomto případu se policisté dostali k exmístostarostovi Brna-střed Jiřímu Švachulovi (dříve ANO) . Ten je obviněný z manipulace s veřejnými zakázkami v městské části.

. Ten je obviněný z manipulace s veřejnými zakázkami v městské části. Vynášení informací ze spisů mělo podle kriminalistů paralyzovat vyšetřování vážných kauz v Brně, mimo jiné i budování Královopolských tunelů, které místo 3,5 miliardy stály téměř čtyřnásobek.

„Michal Ratajský se již poněkolikáté účastní Bezpečnostních večerů, což je aktivita studentského spolku Security Outlines. Hlavním smyslem akce je se studenty diskutovat o jeho cestě z bezpečnostních složek státu do soukromého sektoru. Studentský spolek ctí presumpci neviny, Michal Ratajský je sice stíhán, ale nebyl odsouzen,“ reaguje Stanislav Balík, děkan brněnské fakulty sociálních studií, kde se debata konala.

Před zaplněnou učebnou tak Ratajský vyprávěl studentům o svém životě – jak se postupně z vojáka stal elitním detektivem a nakonec si založil vlastní firmu specializující se na bezpečnost. Zatímco dnes říká, že je pro státní správu kvůli kauze „toxický“, o období před zadržením tvrdí, že se ke státním zakázkám dostal právě díky kontaktům.

„Neobhajuji to, ale tak to funguje. My jsme třeba získali státní zakázku díky tomu, že druhá strana věděla, co přesně umíme,“ vysvětluje a dodává, že nikomu rozhodně kvůli tendru nedával žádný úplatek. Okamžitě se tak chce vyhnout jakémukoli možnému podezření.

Ohýbají si vyšetřování pro sebe, tvrdí

Svůj pobyt ve věznici i před studenty zlehčoval a o práci policistů prohlásil, že postupují špatně a že on by takový případ řešil jinak. Snažil se vystupovat v roli někoho, kdo svou práci dělá lépe než policie, tudíž nemůže být ani jeho obvinění opodstatněné.

„Netvrdím, že jsem chudák svatý, ale kvalifikace a způsob provedení je z mého pohledu větší zlo než to, co mi přikládají za vinu. Ohýbají si to pro sebe,“ hájí se Ratajský.

Reakce přítomných studentů byly pozitivní. Jeho interpretaci na besedě přijali, přednášku označovali za poučnou, zábavnou a jednu z nejlepších za celý semestr. Jeho vtipům týkajícím se vazby se několikrát zasmáli. Na jeho kauzu se však nikdo nezeptal ani v diskusi.