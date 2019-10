Šéfka pražských Pirátů a manažer JCDecaux se stýkali i po jeho obvinění

Piráti si na transparentnosti přitom zakládají, minimálně to proklamují. Běžně proto musí členové strany podle interních pravidel sepsat z jakékoli schůzky s byznysovým prostředím záznam, ve kterém uvedou, s kým se sešli a co bylo předmětem jednání. Předsedkyně pražských Pirátů ale do evidence nezanesla žádné informace o schůzkách s manažerem firmy JCDecaux, který je obviněn z korupčního jednání a manipulací s veřejnými zakázkami. Údajně kvůli tomu, že jí Tomáš Tenzer zpravoval o korupčním jednání v hlavním městě.

Krausová pro server iDNES.cz v pondělí uvedla že „momentě, kdy se objevily informace o trestním stíhání pana Tenzera, s ním přerušila veškeré kontakty“. Podle dostupných informací ale šéfka pražských Pirátů neříkala pravdu. Podle fotografií, které má redakce k dispozici, se s Tenzerem scházela i v dubnu letošního roku. Informace o Tenzerově vyšetřování a obvinění přitom iDNES.cz přinesl již v březnu letošního roku. Krausová na žádost o vysvětlení, proč daný časový sousled nesouhlasí, neodpověděla.

S vysvětlením přišel až místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Ten webu Pirátské listy napsal, že se dvojice setkla dokonce ještě později, a to v květnu 2019.

„Ne každá schůzka politika je lobbing a o lobbing nešlo ani v tomto případě,“ zdůvodnil Michálek, proč zázam Krausové a Tenzera na v pirátském registru chybí. Obdobně se vyjádřil i jejich stranický šéf Ivan Bartoš.

Blízký přítel Pirátů

Tenzer loni při komunálních volbách za Piráty přitom sám kandidoval v městské části Praha-Vinoř. Piráti také dostali od dcery společnosti JCDecaux loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební kampani 60 až 75 procent.

Tenzer u soudu na Praze 1 přitom vysvětluje, zda se s někdejším politikem ODS radil o parametrech výběrového řízení na pronájem reklamních ploch tak, aby je zmíněná francouzská společnost, která působí i v Česku, vyhrála. Ta je následně skutečně vysoutěžila a místostarostovi společnost vyplatila 200 tisíc korun za konzultace. Další soudní stání s Tenzerem a JCDecaux bude před Obvodním soudem pro Prahu 1 23. října.

„Společnost JCDecaux nebude komentovat fotky, které pravděpodobně pořídila konkurence v rámci konkurenčního boje. Pokud jde o setkání pana Tenzera s členkou Pirátů, jedná se pravděpodobně o tajně pořízené fotografie z období kolem komunálních voleb v roce 2018, kdy pan Tenzer působil soukromě v místě svého bydliště,“ reagoval mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. Nekalé praktiky firmy odmítl. U JCDecaux v minulosti opakovaně zasahovala policie. Tenzerovi potom odsledovávala komunikaci.



Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant, která se problematikou na trhu s reklamou dlouhodobě zabývá, iDNES.cz řekl, že „jeden z podstatných důvodů, proč bojuje proti billboardům, je ten, že podporují korupci. A to například slevami na politické kampaně.“

JCDecaux přišla o reklamní plochy v metru

Společnost JCDecaux nedávno přisla o provoz reklamních ploch v pražském metru. Necelých 22 tisíc ploch bude nově spravovat firma Railreklam, která nahradila Rencar ze skupiny JCDecaux. Dopravní podnik vyinkasuje od nové firmy 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru.

S Rencarem je navíc pražský dopravní podnik v soudním sporu o platnosti smlouvy právě o reklamním plochy. Na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl, že smlouva je neplatná. Rozsudek je nepravomocný, protože Rencar se proti němu odvolal.

JCDecaux by mohla přijít i o správu přístřešků MHD. Praha totiž připravuje vypsání nového tendru. Město si nechalo od poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracovat analýzu, která porovnává obdobné smlouvy v devíti evropských metropolích, mimo jiné v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně či Barceloně. Podle ní Praha dostává od společnosti JCDecaux zlomek toho, co inkasují srovnatelné evropské metropole.

Firma dlouhodobě tvrdí, že smlouvy, které s městem i dopravním podnikem má, jsou pro ně výhodné.