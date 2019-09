Bez chodníku a daleko, kritizují lidé nové zastávky u brodské nemocnice

„Je to klasická ukázka toho, jak se v Brodě plánuje a investuje. Dobrý úmysl, ale zpackané a nedomyšlené řešení. Je to takové nedodělané, polovičaté,“ hodnotil nové autobusové zastávky Nemocnice v Havlíčkově ulici pan Karel, který tu vystupoval v pátek ráno.



Podobných slov je mezi cestujícími slyšet víc. Lidé si pochvalují, že radnice nechala na frekventovaných zastávkách, které lidé využívají k cestám do zdravotnického zařízení, vybudovat nové přístřešky. Zároveň se však podivují nad jejich celkovým vzhledem i funkčností.

„Zastávku ve směru na Perknov jsme nahradili větším přístřeškem s bočnicemi. Ve směru na centrum, kde čekárna nebyla vůbec, došlo k doplnění přístřešku s bočnicemi a lavičkou,“ popsala úpravy dokončené uprostřed prázdnin mluvčí radnice Alena Doležalová.

„Nové čekárny zajistí větší komfort cestujících a ochrání je před nepřízní počasí,“ doplnil ji starosta města Jan Tecl.

Úpravy zastávek přišly celkem na 365 tisíc korun.

Blíž k nemocnici zastávku kvůli normám přesunout nelze

Jenže kritika nemíří na přístřešky, ale na celkové řešení těchto zastávek. „Sice nesou název Nemocnice, ale k nemocnici je to několik stovek metrů. Zvlášť pro starší je cesta do příkrého kopce Nerudovou ulicí značně nekomfortní, v zimě prakticky nemožná,“ ozval se jeden z místních, Josef Bárta.

Tohoto problému si je radnice dlouhodobě vědoma. Politici vždy před volbami opakovaně slibovali přestěhování zastávek. Zatím k tomu však nedošlo - a nejspíš ani nikdy nedojde.

„Přesun zastávky blíž k nemocnici není možný z dopravního hlediska. Nenašli jsme žádné řešení, které by odpovídalo současným normám,“ vysvětlil brodský místostarosta Libor Honzárek.

Do Husovy ulice, například naproti opravně obuvi, se nová zastávka nevejde. Bylo by nutné zrušení parkovacích míst a celá lokalita by musela být jinak dopravně řešena.

Umístění zastávky do Nerudovy ulice zase znemožňují nedostatečné rozhledové poměry, problematické by bylo i rozjíždění autobusů do prudkého kopce.

„Zvažovali jsme i možnost, že by autobusy projížděly areálem nemocnice po Husově ulici. K tomu jsme ovšem nedostali povolení,“ dodal Honzárek.

Chodník až při rekonstrukci Havlíčkovy ulice

Pro cestující je problémem i samotný příchod k zastávce. „Je zastrčená uprostřed parkoviště. Nevede k ní žádný chodník. Musíme po silnici kolem zaparkovaných aut, a to není bezpečné,“ postěžovala si například Jindřiška Kučerová.

I na tuto kritiku má vedení města odpověď. S rekonstrukcí celé Havlíčkovy ulice včetně zastávek se počítalo v souvislosti s budováním nové krajské knihovny už před třinácti lety. Jenže knihovna tu nevznikla, projekt byl přesunut a ulici tudíž nikdo dosud neopravil.



„Připravujeme její rekonstrukci, chceme ji udělat v nejbližší možné době. Bohužel se nám hromadí požadavky na kompletní opravu několika kilometrů dalších ulic. Budeme muset posoudit priority a rozhodnout, co dostane přednost,“ neurčitě vzkázal Honzárek.

Řešení zastávek u nemocnice kritizují i samotní řidiči

Havlíčkově ulici by k rychlejší opravě mohla pomoci i kritika samotných řidičů MHD. Ti ji označují za vůbec nejhorší úsek na svých linkách. Riziko spatřují hlavně v krajnicích, které se příliš ostře svažují k chodníkům. Aby se autobusy nepřevrátily, musí řidiči zastavovat téměř uprostřed vozovky.

A svou si k zastávkám u nemocnice dosadí i řidiči dalších motorových vozidel. Podle mnohých je totiž zastávka ve směru na centrum umístěna nesmyslně či dokonce nebezpečně. Město ji před dvěma roky nechalo přesunout zhruba o sto metrů dál, na samou hranu klesání ke světelné křižovatce.

„Nechápu, že tohle mohl někdo vůbec povolit. Na zastávce není žádný záliv, autobus zastaví v jízdním pruhu. Stojí při tom na horizontu a není před něj vidět. Když jedu za ním, zastaví na zastávce a já ho objíždím, vždy trnu, kdo se proti mně vyřítí,“ popisuje řidič Ondřej.