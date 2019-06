Trolejbusy v Pardubicích dostanou nové tratě, včetně té přes most u Parama

O tom, že pardubický dopravní podnik potřebuje nutně nové troleje vedoucí do jeho depa kolem rafinérie Paramo, mluví šéf organizace Tomáš Pelikán už více než deset roků.

„Máme už připravený projekt. Víme přesně, kde bude stát každý sloup. Termín zahájení prací je přímo závislý na tom, kdy se silnice začne rozšiřovat. Nová spojka k nádraží pro nás bude mít hlavně provozní význam. Všechny trolejbusy totiž nyní musejí jezdit do podniku podjezdem v ulici 17. listopadu,“ řekl Pelikán v lednu roku 2008.

Ovšem až v roce 2019 se dočkal prvních reálných plánů na samotnou stavbu.

„Musíme to stihnout do roku 2022, kdy začne modernizace železničního uzlu, což zavře i podjezd, a pak už nedostaneme do města jediný trolejbus, potřebujeme se tam dostat druhou stranou,“ řekl ke stavbě nové trati Pelikán.

O tom, že druhá cesta k sídlu dopravního podniku skutečně chybí, se lidé v Pardubicích mohli naposledy dobře přesvědčit před šesti roky. Tehdy v červenci dělníci opravovali na Dukle asfalt na Teplého ulici, a trolejbusy se tak několik dní neměli kudy dostat do depa. Nakonec jako provizorní garáž fungoval prostor před vlakovým nádražím.

„Pro nás je nejhorší období právě nyní, kdy máme zablokovaný vjezd do depa. Stroje jsme tak museli umístit k nádraží,“ uvedl tehdy ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Pelikán: U Lidlu a Albertu se zatím nemůžeme hnout

Nyní by však byla situace ještě mnohem horší. Oprava podjezdu pod železničním koridorem jistě nebude trvat pár dní, takže dopravní podnik má o motivaci postaráno. Bez alternativní trasy se dopraváci neobejdou.

„U Parama i u nádraží jsme na stavbu nové tratě připraveni. Problém je však sjezd z hlavní silnice k Lidlu a pak dále kolem hypermarketu Albert. Tento úsek totiž bude ještě Ředitelství silnic a dálnic opravovat, a tak se zatím nemůžeme hnout dále,“ posteskl si Pelikán.

V dopravním podniku tak musí nervózně sledovat, jak se neustále odkládá přestavba silnice nedaleko obchodu Lidl. ŘSD podle informačního letáku předpokládá zahájení stavby ještě letos a dokončení v roce 2021 a snad termíny budou po mnoha odkladech konečně platit.

Dopravní podnik bude moci získat až 85 procent z konečné ceny díla od Bruselu. To se ostatně týká i dalších dvou větších staveb, které dopraváci plánují.

„Stavbu trolejbusové tratě ve Studentské ulici podpoří Unie částkou 8,5 milionu a posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“ se dostane přes 15,3 milionu,“ zmínil manažer ITI Hradeckopardubické aglomerace Miroslav Janovský další dva projekty, které správci evropských peněz už schválili.

V praxi to bude znamenat, že trolejbusy by díky první trati nově odbočovaly z hlavní silnice na Hradecké ulici směrem do univerzitního kampusu na Cihelně.

Dvě nové trati podnik zprovoznil loni. Trolejbusy tak jezdí z Polabin až do Ohrazenic a zároveň z Pardubiček na Zámeček. Za obě zaplatil 43 milionů, více než 36 milionů korun uhradila evropská dotace.