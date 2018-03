VIDEO: O víkendu naposledy vyjede v Ostravě kloubový trolejbus 15Tr

12:00

Představovaly první moderní trolejbusy. Disponovaly elektronickou pulzní regulací pohonu a delší verze 15Tr měla náhon na přední i zadní nápravě. Díky tomu se s nimi jezdilo lépe do kopce, a to i v zimě na kluzkém povrchu. Trolejbusy s označením 14Tr a 15Tr v sobotu naposledy vyjedou do Ostravy. Definitivně je nahradí nízkopodlažní typ 27Tr Solaris.