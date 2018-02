Obyvatelé Chebu mají šanci, že budou moci jezdit autobusy MHD zdarma

Výhody představitelé města vidí v omezení individuální dopravy či navýšení vytíženosti jednotlivých linek. Inspirovali se v evropských městech i v moravskoslezském Frýdku-Místku.

„Myslíme si, že příklady v Evropě i u nás zcela jasně ukazují, že výhody takové řešení má. Ať už je to úbytek aut nebo výrazné snížení ekologické zátěže výfukovými plyny. Vzorem by mohlo být například belgické město Hasselt. Tam došlo téměř k úplnému vyloučení osobní dopravy z centra. Dosáhli toho i díky výraznému rozšíření sítě zastávek. Tady v Chebu máme navíc problém s uzavřenou lávkou na Švédský Vrch a bezplatnou MHD by obyvatelé této lokality určitě přivítali,“ řekl místostarosta Michal Pospíšil.

Inspiraci čerpala chebská radnice také ve Frýdku-Místku, kde bezplatnou hromadnou dopravu zavedli v roce 2010.

Podle chebského starosty Zdeňka Hrkala tak tamní zastupitelé reagovali na výrazný pokles počtu cestujících v městské hromadné dopravě a nárůst individuální dopravy.

„V době spuštění projektu MHD zdarma evidovali ve Frýdku-Místku 3,8 milionu cestujících ročně. V roce 2016 jich už bylo téměř 7,4 milionu. Je pravda, že Frýdek-Místek je skoro dvakrát větší než Cheb a je jinak urbanisticky členěn, ale i tak si myslím, že podobný nárůst počtu cestujících by bylo možné očekávat i u nás,“ doplnil starosta Hrkal.

V Chebu nyní funguje osm autobusových linek, které loni přepravily téměř milion cestujících. Z toho plná třetina byli senioři, kteří využívají čipovou kartu za 245 korun ročně, a tedy vlastně už dnes jezdí zdarma. Celkové náklady na MHD jsou téměř 21 milionů korun, 7 milionů se vybere na jízdném. Zbytek, tedy 14 milionů, doplácí město z vlastní kapsy.

V případě jízd zdarma by město muselo zaplatit celou částku ze svého. „Případnému zavedení bezplatné MHD bude předcházet podrobná analýza nákladů, vytíženosti jednotlivých linek a sítě zastávek. Možná budou muset být přehodnoceny páteřní trasy ve městě i napojení okrajových částí, které by podle mého názoru mělo být intenzivnější než v současné době,“ poznamenal starosta.

Současný provozovatel MHD v Chebu, společnost Autobusy Karlovy Vary, má smlouvu jen do poloviny příštího roku. Právě tato skutečnost vedla radnici k úvahám, jak v této oblasti dál. Jenže času je málo. Zastupitelé proto rozhodli, že uzavřou smlouvu na dalších 18 měsíců, tedy do koce roku 2020.

Mezitím radnice zváží, jak a zda vybere nového provozovatele, nebo jestli bude případně MHD provozovat prostřednictvím vlastní společnosti. Příští rok navíc Cheb převezme od Karlovarského kraje nový autobusový dopravní terminál. I jeho provoz by měl být součástí nové koncepce městské hromadné dopravy.