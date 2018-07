Klimatizaci má jen každý třetí zlínský trolejbus a autobus

„Venku panují třicítky, přesto jsem na trati mezi Zlínem a Otrokovicemi nepotkal ještě ani jeden klimatizovaný trolejbus. A to někdy jedu i pěti spoji,“ postěžoval si Petr Kovář.

Dopravní podnik nasazuje na linky mezi oběma městy především kloubové vozy, kterých má šestadvacet. Z nich je jedenáct klimatizovaných.

„Ty s klimatizací jsou v létě přednostně nasazovány tak, aby najezdily co nejvíc kilometrů,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice Vojtěch Cekota.

Upozornil na to, že žádný trolejbus nemá klimatizaci i dieselagregát současně, protože by byl příliš těžký. Takže podle Cekoty nelze na jednu linku nasadit jen klimatizované vozy, protože při výpadku proudu by se provoz úplně zastavil.

„Klimatizaci i nezávislý pohon současně mají jen bateriové trolejbusy, ale ty jsou zase jenom krátké, čili mají menší přepravní kapacitu,“ doplnil Cekota.

Lidé se tak budou muset smířit s tím, že ve Zlíně i v Otrokovicích mohou jet i vozem bez klimatizace. Dopravnímu podniku by se totiž nevyplatilo, aby do starých vozů instaloval chladicí jednotky.

„Bylo by to u některých typů vozů technicky náročné, u některých prakticky neřešitelné a nebyly by to účelně vynaložené finanční prostředky,“ míní Cekota.

Dopravní podnik postupně nakupuje nové trolejbusy a autobusy, nízkopodlažní a s klimatizací. „Tyto vozy budou v budoucnu běžným standardem,“ přislíbil Cekota.

Podnik naposledy koupil loni čtyři autobusy. „Novější autobusy jsou také šetrnější k životnímu prostředí,“ podotkl ředitel dopravního podniku Josef Kocháň.

Další investicí bude příští rok nový elektrobus od Škody s karosérií Iveco, který si ve Zlíně odbude českou premiéru. Vůz, jenž má mít klimatizaci a třeba i USB zásuvky, se dobíjí při nočním stání v depu a také průběžně prostřednictvím trolejového vedení.

„Dopravní podnik si chce na jednom vozidle ověřit v dlouhodobém reálném provozu, jaké jsou jeho vlastnosti, nakolik se shodují s informacemi výrobce,“ dodal Cekota.