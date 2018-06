Karlovy Vary se probudily do slavnostního, začíná filmový festival

Hlavní hvězda festivalu se ve filmových Varech zdrží až do poloviny příštího týdne. Herec, režisér, scenárista, producent a hudebník nebude jen mávat fanouškům z červeného koberce a přebírat Křišťálový globus během slavnostního zahájení přehlídky, ale také zaskočí do letního kina a nakonec i zahraje.

„Laureát Křišťálového glóbu za umělecký přínos světovému filmu osobně uvede v letním kině Vykoupení z věznice Shawshank. Je to legendární film, který se dlouhodobě pohybuje na čele všech různých hodnocení a tabulek, a mimochodem v roce 1995 se stal nejpůjčovanějším filmem na VHS,“ zmínil umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Hvězdný host doprovodí celkem tři filmy a do Karlových Varů už se chystá i jeho kapela. Dorazit má v neděli. Tim Robbins and The Rogues Gallery Band potěší fanoušky příští středu.

Kromě této americké hvězdy se dnes na červeném koberci ukážou ještě další známé tváře. Bude to producent a držitel Oscara Greg Shapiro, který se vrací počtvrté, do Karlových Varů si odskočí také režisér Taika Waititi a producent Carthew Neal.

„V současné době natáčejí v Česku snímek Jojo Rabbit,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Zahajovací ceremoniál dnes tradičně omezí dopravu kolem Thermalu, a to od 16.45 do 18.30. Příjezdy hostů na červený koberec očekávají organizátoři mezi 16. a 17. hodinou.

Slavnostní večer připomene zesnulého Miloše Formana, a to nejen zahajovacím filmem Lásky jedné plavovlásky, ale také úvodním koncertem u Thermalu s ohňostrojem. Český národní symfonický orchestr tam vystoupí pod vedením Carla Davise a zahraje hudbu z filmů Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy a další.

Město se připravuje na úklid

Na příchod 53. ročníku festivalu se připravovalo i město. Podle primátora Petra Kulhánka například tím, že posílí festivalový úklid. „Až si půjdou první zájemci ráno vyzvednout lísky, měly by být už Karlovy Vary čisté a uklizené,“ uvedl.

Ačkoli přehlídce letos vypadl generální sponzor, kterým byla společnost ČEZ, ceny vstupenek se nemění. Jedna stojí 80 korun, zlevněná 60. Za celotýdenní festivalový pas zaplatí diváci 1200 korun, jednodenní stojí 250 korun. Vstupenek na filmové projekce je zhruba 140 tisíc.

