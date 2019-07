Festivalové návštěvníky čekají ještě desítky filmů i poslední hvězdy

Filmový festival se oficiálně rozloučí v sobotu večer. Ani jeho druhá polovina nebude bez hvězd. Z těch českých do filmových Varů dorazí například Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, kameraman Vladimír Smutný a na samý závěr také herečka Patricia Clarksonová.

Na festivalu se objeví v pátek, během zakončovacího ceremoniálu převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na červeném koberci ji sice nepřivítá primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, neboť se tak děje jen při zahájení, přesto se s americkou herečkou setká.

„S paní Clarksonovou se potkám na večeři, která by se měla uskutečnit v pátek v Grandhotelu Pupp, takže věřím, že ji budu moct pozdravit a setkáme se,“ řekla.

Zatím si užila setkání s Julianne Mooreovou, která do města přijela na zahájení přehlídky i s manželem a režisérem Bartem Freundlichem.

„Je velmi sympatická. Viděly jsme se na zahájení festivalu a pak také na večeři. Nejen ona, ale i její manžel byli z Karlových Varů nadšeni. Vzhledem k tomu, že se tady natáčelo tolik filmů, zmínil, že by stálo za to, aby do Varů znovu přijel a natočil film právě v Karlových Varech,“ prozradila primátorka. Sama za dobu festivalu zatím stihla kvůli pracovnímu vytížení pouze dva snímky.

V pořadí již 54. ročník přehlídky se sice v sobotu oficiálně rozloučí, stejně jako v předešlých letech si ale to nejlepší z něj užijí ještě během neděle zejména místní filmoví fanoušci. Zatímco většina hostů začne Karlovy Vary opouštět, oni si mohou zajít do Velkého sálu Thermalu na projekce toho nejlepšího.

Tento nápad okoukali organizátoři na jiných filmových festivalech. „Když v sobotu večer festival skončí, v neděli se pustí oceněné filmy. Udělá se výběr toho nejzajímavějšího. Ta idea je vlastně taková, že lidé, kteří přijedou na druhý víkend, nemají šanci filmy vidět nebo slyší o snímcích, které byly zajímavé, a v neděli se na ně mohou jít bez problémů podívat. Zároveň je to určené lidem, kteří v Karlových Varech žijí nebo pracují a je jednodušší se na ně dostat,“ uvedl umělecký ředitel přehlídky Karel Och.

Kam za hollywoodskými i českými hvězdami 4. 7. v 18.30 – Městské divadlo KV

Jiří Suchý , herec, scenárista, režisér

Jitka Molavcová , herečka

Společně uvedou film Jiří Suchý – lehce s životem se prát.

Kara Hayward , herečka

Jaeden Martell , herec

KVIFF TALK s Karou Hayward a Jaedenem Martellem o kariérách dětských herců v USA

Kara Hayward , herečka

Liana Liberato , herečka

Martha Stephens , režisérka

Pozdraví diváky při příjezdu na červený koberec, uvedou film Ke hvězdám.

Vladimír Smutný , kameraman

Uvede filmový snímek Zánik samoty Berhof.

Diváky festivalu pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal. Během večera převezme Cenu prezidenta MFF KV za přínos české kinematografii.

Patricia Clarkson , herečka

KVIFF TALK s Patriciou Clarkson

Herečka uvede snímek Řidičský průkaz.

Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal V průběhu slavnostního zakončení převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Organizátoři uvedli, že se mimořádné nedělní projekce oceněných filmů dočkaly během uplynulých ročníků dobrých ohlasů. Uskuteční se tři, a to v 10, ve 13 a v 16 hodin. Představí tři vyznamenané filmy včetně vítězného snímku.

„Vstupenky na jednotlivá představení bude možné získat v sobotu a v neděli buď na základě akreditací platných v sobotu 6. července, anebo zakoupením lístku na vybraných pokladnách,“ doplnili.

Sobotní zakončovací ceremoniál ve Velkém sále tradičně omezí dopravu kolem hotelu Thermal. „Bude to v čase zhruba od 16.45 do půl sedmé večer,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Postupné uzavírky se týkají úseků silnic a křižovatek T. G. Masaryka - Zahradní - nábřeží Osvobození, dále pak křižovatky Zámecký vrch - Pod Jelením skokem a křižovatky Slovenská - U Imperiálu.

Stejně jako během slavnostního zahájení by mělo i zakončení přehlídky doprovázet letní slunečné počasí. Meteorologové zatím očekávají, že se denní teploty budou držet kolem 27 stupňů a obloha bude polojasná.

Ve středu bylo na filmovém festivalu k 10. hodině akreditovaných 9871 účastníků, uskutečnilo se 285 projekcí a pokladny vydaly 96 505 vstupenek.