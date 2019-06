Vary se staly hlavním městem filmu. Dnes začíná 54. ročník festivalu

Slavní manželé Mooreová a Freundlich přistáli společně s dětmi a doprovodem na zdejším letišti včera krátce po 13. hodině (podrobněji v článku Do Karlových Varů přiletěla Julianne Moore, převezme Křišťálový globus).

Dnes po 17. hodině všichni tři pozdraví fanoušky na červeném koberci hotelu Thermal. A tentokrát by jim nemuselo být takové horko. Poutače s tvářemi slavných naproti hotelu totiž skrývají mlžítka.

„V provozu budou, dokud bude horko. Pokud bude zima, tak je na lidi pouštět určitě nebudeme. Před Thermalem jsme je instalovali schválně, protože se čekají vedra a středa to potvrdila. Jejich úkolem je lidi osvěžit,“ řekl vedoucí produkce Petr Lintimer.

Julianne Moore během zahajovacího večera převezme Křišťálový globus a společně s Bartem Freundlichem a Billy Crudupem uvedou film Po svatbě.

Koncert před hotelem

Součástí zahájení bude tradiční koncert před Thermalem, který začne ve 22.45. „Na koncertě s názvem ČNSO a Beatles Night posluchači uslyší v podání Českého národního symfonického orchestru pod vedením dirigenta Carla Davise nejslavnější skladby jako She Loves You, Yesterday a řadu dalších,“ uvedli organizátoři.

Zahajovací ceremoniál tradičně omezí dopravu v okolí festivalového paláce, do kterého budou limuzíny vozit hosty slavnostního večera. „Bude to v čase přibližně od 16.45 do půl sedmé večer,“ přiblížil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Během dnešního rána se také otevřely všechny festivalové pokladny se vstupenkami. Jejich prodej začal už ve čtvrtek v hlavní pokladně Thermalu. Ve frontě na ně čekaly stovky lidí, řada z nich dokonce přes noc.

Julianne Moore přistála na karlovarském letišti