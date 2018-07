Čtyřicet lidí se nakazilo u stánku ve filmových Varech, asi z užitkové vody

„Většinu lidí se zdravotními problémy tvořili zaměstnanci stánků u Thermalu,“ konstatoval Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Podle Petra Lintimera, vedoucího produkce Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se problémy dotkly zaměstnanců stánků vpravo od hotelu Thermal, kde je například Becher Bar.



V nemocnici všem lidem s potížemi dali lékaři emergency infuze a léky. „Po stabilizaci stavu jsme postupně všechny propustili do domácího ošetření, nikdo nebyl hospitalizován,“ uvedl Podracký. ¨

Pro personál nemocnice byl náhlý nápor pacientů zatěžkávací zkouškou. „Emergency nemá kapacity na tolik lidí, museli jsme proto improvizovat,“ popsal situaci v nemocnici její mluvčí. Urgentní příjem tak připomínal spíš polní lazaret. Jeho zaměstnanci totiž museli sáhnout i po přenosných lůžkách. „I přes tyto komplikace se ovšem všem dostalo patřičné péče,“ zdůraznil Podracký.

Důvody, proč se desítky lidí přiotrávily, nyní zjišťují na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje. „U stánků rovněž provádíme kontroly zaměřené na zásobování pitnou vodou,“ konstatovala Michaela Zajíčková, mluvčí krajských hygieniků s tím, že výsledky rozboru vody zatím nejsou k dispozici.



To, že by zdroj problémů mohl být v pitné vodě, rezolutně odmítá Antonín Jágl, ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. „Ze stejného zdroje zásobujeme přes 130 tisíc lidí, a nikde žádné problémy nejsou. Ty u Thermalu si tam zřejmě vytvořili sami,“ uvedl ředitel. Tento názor zastává i Petr Lintimer, šéf festivalové produkce. „Řadu let jsou stánky napojené na jeden zdroj vody, a nikdy s ním žádné problémy nebyly,“ řekl.

Karlovarští vodohospodáři ovšem prověřují jednu možnost, jak by mohlo ke kontaminaci vody dojít. „Dostali jsme totiž echo, že někdo stánky napojil na vodu z řeky,“ uvedl Antonín Jágl. Tuto možnost v pondělí prověřovali technici vodárny. „Kdyby se ukázalo, že je to pravda, bylo by to proti všem předpisům. A byl by to pořádný průšvih,“ dodal Antonín Jágl.