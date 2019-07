Filmoví fanoušci utíkají hned ráno před sluncem do klimatizovaných sálů

Nepříjemné bylo slunce zejména pro obyvatele stanového městečka na Rolavě. Zatímco někteří se šli raději dospat do auta zaparkovaného ve stínu, jiní brzy po ránu utíkali do klimatizovaných kinosálů.

„Přes den jsme na festivalu a přicházíme až v noci. Jakmile vysvitne sluníčko, musí člověk ze stanu rychle zmizet,“ řekla obyvatelka městečka Míša, která přijela s kamarádkou Karolínou z Chomutova. Na festivalu byly poprvé.

„Je to tady skvělé. Příště bychom rády přijely zase a opět bydlely ve stanovém městečku. Není to sice nejpohodlnější, je to ale nejlevnější,“ shodly se.

Fanoušci filmu se před sluncem chránili nejen pomocí slaměných klobouků a oblečení, ale i opalovacími krémy. Lékařka Tereza z Prahy, která přijela na festival po patnácté, kombinovala faktor 30 a 50. Kromě toho si přibalila proti slunci také deštník.

„Letos mi připadá, že je tu méně lidí. Dostali jsme se na všechny filmy, i ve stanovém městečku je trochu volněji,“ zhodnotila.

Podle recepčních Honzy a Míši se během zahajovacího víkendu na Rolavě ubytovalo 674 lidí. Na horko si nestěžoval nikdo. „Největší nával jsme tu měli v pátek. Teď začínají někteří odjíždět. Další vlnu očekáváme koncem týdne v souvislosti se státními svátky 5. a 6. července,“ uvedli recepční.

Stejná očekávání mají také festivalové hostely. Ten, který funguje ve školní budově na Palachově nábřeží, měl o víkendu ubytovaných přibližně 300 lidí.

„Na celý festival máme až devět stovek noclehů. Nejvíce objednávek nyní evidujeme na 4. července,“ uvedla recepční Nikola.

Podle správce hostelu Vladimíra Hůrky je patrný nárůst zájmu. „Denně se nám tu vymění zhruba padesát až sto hostů. Zhruba 70 procent tvoří ti, kteří už u nás někdy ubytovaní byli,“ doplnil.

Populární je také hostel v Základní škole Dukelských hrdinů. Během zahajovacího víkendu v něm dočasný domov našly stovky lidí z celého světa.

„Měli jsme tady 330 Čechů, je objednaná další necelá šedesátka a máme tu i cizince, kterých je v současné době 33, a to z Kazachstánu, Polska, Spojených států amerických, Velké Británie a nejvíc je tady Slováků,“ řekla ředitelka školy Eva Doušová.

Bagety poslouží večer i ke snídani

Oba hostely letos coby novinku nabídly svým hostům občerstvení. Setkaly se s velkým ohlasem. Zatímco na Palachově nábřeží nabízejí za příznivé ceny snídaně a hlavní jídla, Dukla vsadila na bagety. A udělala dobře.

„Budeme je rychle přiobjednávat, protože si mláďata stěžovala, že po dvanácté hodině ve Varech nedostala už nikde téměř žádné jídlo. Využívají je buď když přijdou hladová z města, anebo ke snídaním,“ doplnila ředitelka.

Filmoví fandové neutrácejí peníze jen za jídlo, někteří také za festivalové suvenýry s logem 54. ročníku. I přes vedro byly o zahajovacím víkendu největším hitem ponožky, tradičně také batůžky a trička. „Těch už máme v podstatě polovinu vyprodaných, speciálně pak trička pánská. S horkem by to souviset mohlo,“ uvedlo osazenstvo festivalového shopu.

Velmi teplo by mělo být podle předpovědi meteorologů ještě dnes, kdy očekávají oblačno a bouřky. V úterý, ve středu a ve čtvrtek by se měly teploty držet kolem 25 stupňů.

Podle festivalových statistik se do nedělního rána na přehlídce akreditovalo 6581 lidí a pokladny vydaly 44 420 vstupenek. Loni jich bylo 52 155, ale uskutečnilo se o něco více projekcí.