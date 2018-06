Meziříčská muzejní noc

V temném sklepení zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Vás bude čekat otec Fouras s hádankami. Při hledání odpovědí odhalíte, co vše lze zjistit o sovách z toho, co po sobě zanechaly. V expozici Sklo a gobelíny se seznámíte se 100 let starými „novinkami“ ve světě sklářství. Na výstavě Cihla, hlína, keramika poznáte blíže cihlářské řemeslo a odpověď na hádanku Vám pomohou najít i panenky ze všech koutů světa.

Atmosféru zpříjemní sladké cukroví a voňavá káva v muzejní kavárničce.

„Mezi jednotlivými stanovišti bude opět jezdit noční expres, který sveze návštěvníky za symbolickou cenu,“ zve koordinátorka akce Mgr. Kamila Valoušková.

Akce začíná v 19 hodin.