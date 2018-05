Mezinárodní výstava psů v Litoměřicích

Své psy přihlásili nejenom chovatelé z Česka, ale také z Německa, Polska, Švédska, Francie, Španělsko a dalších zemí. Také složení hodnotících komisí bude mezinárodní. Výstavy se zúčastní 10 zahraničních rozhodčí z Řecka, Itálie, Rakouska, Německa, Makedonie, Kypru, Polska či Srbska, což mimo jiné podtrhuje mezinárodní význam výstavy.

Pro návštěvníky bude výstaviště otevřeno po oba dva dny od 9 do 17 hodin. Od 14 hodin pak budou v sobotu i v neděli probíhat závěrečné soutěže. Vstupné bude činit 60 Kč pro dospělé, 30 Kč pro děti nad 12 let a důchodce. Držitelé karet ZTP/P a děti do 12 let budou mít vstup zdarma.