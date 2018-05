Hudební festival zasvěcený Janáčkovi bude ve znamení Lišky Bystroušky

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který začne 21. května, je novinkou vzniklou spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. „Jsem překvapen, jak hladce proběhlo spojení obou festivalů. Ostrava není v tomto případě jen donátorem, ale součástí celého procesu. Téma Janáčka nás provází celým rokem,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Základní festivalovou osou jsou Hukvaldy a Ostrava – místa narození a úmrtí Leoše Janáčka a další města Moravskoslezského kraje. MHF Leoše Janáčka tak v osmi městech po dobu 32 festivalových dní nabídne 32 koncertů, v nichž zazáří osobnosti jako houslista Julian Rachlin, dirigent Christian Arming, klavírista Ivo Kahánek, orchestry Camerata Salzburg nebo Litevský národní symfonický orchestr.

Festival nabídne i premiéry skladeb mladých autorů, velké symfonické koncerty se symfoniemi Čajkovského či Beethovena, ale rovněž jazzový podvečer, hukvaldské nokturno nebo baletní představení na hudbu Jarka Nohavici.

Klavírista: Janáčkovu hudbu zbožňuji

Úspěšný basbarytonista Adam Plachetka v hukvaldské oboře zapěje árii revírníka z Lišky Bystroušky, klavírista Roman Rabinovich zařadil do programu Janáčkovu skladbu Mlhy. „Bude to moje první návštěva Ostravy. Janáčkovu hudbu jsem vždycky zbožňoval. Jeho jazyk je unikátní a bude to pro mě zajímavá zkušenost, hrát jeho hudbu v jeho domácím prostředí,“ uvedl Rabinovich.

Zahajovací koncert se uskuteční 21. května v Domě kultury města Ostravy. „Zazní tam Janáčkova Symfonieta. Na počest 100. výročí vzniku republiky ji provede Česká filharmonie. Její vyznění umocní členové Hudby Hradní stráže a Policie České republiky,“ zdůraznil ředitel festivalu Jaromír Javůrek. Ve všedních dnech se festival bude konat hlavně ve městě, o víkendech bude v přírodním areálu Hukvald.