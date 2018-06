Mezinárodní folklorní festival ovládne Frýdek-Místek

15:58

Přípravy Mezinárodního folklorního festivalu, který pořádá statutární město Frýdek-Místek spolu s Dětským folklórním souborem Ostravička, jsou v plném proudu. Konat se bude od středy 13. června do neděle 17. června. Hlavní program se odehraje tradičně na náměstí Svobody v Místku. V případě nepříznivého počasí se páteční a sobotní program přesune do haly Polárka a čtvrteční a nedělní do Národního domu.