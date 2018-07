V Ústeckém kraji hrozí, že za týden nevyjedou linkové autobusy BusLine

V garážích by zůstalo 106 autobusů, jež jezdí na 76 linkách. Vyjely by pouze v případě, že kraj společnosti přidá peníze na další provoz. To ale vedení krajské samosprávy odmítá.

„Společnost nám oznámila, že když jí kraj na dopravu peníze nepřidá, hrozí jí insolvence a 26. července její autobusy nevyjedou. Rada kraje rozhodla, že firmě nepřidá, protože ze zákona to nelze, nemohli bychom se podívat do očí ostatním dopravcům,“ řekl krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek z KSČM.

„Věříme, že společnost nebude kraj vydírat a cestující si brát jako rukojmí a bude jezdit podle smlouvy do konce června příštího roku. Jinak jí hrozí sankce pět milionů korun denně,“ dodal Komínek s tím, že dopravní společnost vyzve k dalšímu jednání.

Zda autobusy příští čtvrtek opravdu nevyjedou, ředitel BusLine Milan Toms potvrdit nechtěl.

„Pokud kraj firmě peníze nepřidá, hrozí nám úpadek a zastavení dopravy. Budeme jezdit do doby, než nám peníze dojdou. Jezdíme milion kilometrů měsíčně, kilometr za 27 korun, což je jedna z nejnižších cen. Měsíční ztráta je 7,5 milionu korun,“ sdělil jen neurčitě Toms.

V kraji jezdí čtyři dopravci

Linkovou autobusovou dopravu zajišťují pro Ústecký kraj čtyři dopravci. Kromě BusLine ještě ČSAD Slaný, Arriva City a Autobusy Karlovy Vary. Po nedávné krizi v dopravě způsobené dvojím vládním nařízením zvýšit platy řidičům tři firmy oznámily, že předčasně ukončí desetiletou smlouvu.

BusLine měl jezdit v sedmi oblastech kraje do června příštího roku. ČSAD Slaný přestane na Bílinsku jezdit rovněž ke konci června příštího roku, v dalších oblastech to bude do konce roku, prosinec roku 2019 bude poslední i pro společnost Arriva City.

Pouze Autobusy Karlovy Vary vydrží jezdit až do roku 2024, kdy uplyne desetiletá smlouva s krajem.

Podle Komínka měl BusLine jako každý jiný s možnými riziky počítat. „Nežádá peníze jen na platy řidičů, ale nehorázně také na naftu i servis. To je totální popření veřejné soutěže. Pokud bychom firmě přidali, byli bychom napadeni za porušení zákona o veřejné soutěži,“ argumentoval Komínek.

Podle BusLine nešlo předpokládat, že vláda dvakrát za sebou výrazně zvýší platy řidičů.

Kraj vytváří krizový stav, aby mohl založit vlastní firmu, říká Toms

„Celá současná situace je cílená pro vytvoření krizového stavu, což otevírá kraji prostor, aby mohl snadno založit vlastní dopravní společnost, nemusel dělat výběrová řízení na pořízení autobusů. Kraj tak za ně může bez ohledu na cestující utratit 1,4 miliardy korun. Proto dopravu sám likviduje a neslyší návrhy, abychom ukončili smlouvy a nastavili jiná pravidla,“ sdělil Toms.

Narážel tím na vznik Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK), která by měla autobusovou dopravu v regionu postupně zajistit sama. Pokud půjde podle Komínka všechno hladce, měly by první krajské autobusy vyjet příští rok v červnu.

Zda to však stihne, není úplně jasné. Po zrušení dvou tendrů na 24 autobusů Úřadem pro hospodářskou soutěž vypsala DSÚK nový na 226 autobusů za 1,4 miliardy. V současnosti kraj za autobusovou dopravu platí 580 milionů korun ročně. Zajištění náhradní dopravy bude dražší.

„O kolik, nelze nyní odhadnout, ovšem každé krizové řešení je dražší,“ dodal Komínek.

Mezitím se kraj se začal připravovat na situaci, že příští čtvrtek nevyjedou autobusy firmy BusLine.

„Je to reálná hrozba, jednáme s dopravci v celé zemi o pronájmu autobusů a okamžitě řidiče BusLine zaměstnáme. Nelze vše zajistit okamžitě, ale uděláme vše pro to, aby při výpadku alespoň na nejvytíženějších spojích ráno a odpoledne autobusy zajistili do doby, než budeme mít vlastní,“ sdělil Komínek.