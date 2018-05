Mezi obviněnými z korupce je i bývalý radní Mastník. Vzdá se mandátu

Jeho obvinění má souviset se společností BusLine a předvolební kampaní v roce 2016. Mastník kandidoval za Starosty, ale paralelně si vedl vlastní kampaň. Voliče vyzýval ke křížkování své osoby. „Nebudu nic komentovat, k tomuto se nebudu vyjadřovat. Je to absurdní,“ reagoval Vladimír Mastník na dotaz MF DNES.

„Jsem v důchodu a tak jsem se rozhodl, že se budu věnovat sám sobě, starat se o své zdraví a duševní pohodu, užívat důchodu. Důvody jsem vysvětlil i svým kolegům v zastupitelstvu,“ řekl Mastník.

Podle portálu Náš Liberec je dalším obviněným v korupční kauze, jež se týká autobusové dopravy, kterou pro Liberecký kraj i města v něm zařizuje společnost BusLine.

Web uvádí, že Mastník měl úplatky přijímat od klíčových figur stojících za firmou BusLine, jako je například rovněž obviněný podnikatel Jiří Vařil. Údajně měl dostávat stovky tisíc na svou kampaň do krajských voleb v roce 2016.

Peníze u Starostů neskončily, sdělil hejtman

Vladimír Mastník byl ve volebním období 2012 až 2016 krajským radním pro dopravu za Starosty pro Liberecký kraj. Následně byl opět za Starosty zvolen krajským zastupitelem. „Oficiální informaci o tom, že by byl někdo z bývalých členů rady v této kauze obviněn, nemám. Přečetl jsem si, že mělo jít o financování kampaně. Můžu ale vyloučit, že by šlo o peníze, které by skončily u Starostů pro Liberecký kraj,“ sdělil hejtman Martin Půta.

„Z kampaně pana Mastníka jsme byli překvapení, hodně lidí bylo kvůli tomu naštvaných. Chtěli jsme proto, aby doložil, kdo kampaň platil. Na schůzi našeho klubu nám ukázal výpis ze svého účtu směrem k nějaké tiskárně. Měl dokladovat, že to platil ze svého účtu,“ doplnil hejtman.

„Pokud se ukáže, že to, o čem se spekuluje je pravda, vidím jako chybu, že jsme jej z kandidátky neškrtli, když ty letáky začaly chodit. Jiné informace, než kampaň platí on sám, jsme prostě neměli,“ zmínil hejtman.

V dubnu policie zasahovala v libereckém dopravním podniku a dalších firmách. Obvinila 9 osob z trestných činů podplácení, přijímání úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů EU a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Mezi obviněnými je někdejší ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar, podnikatel Jiří Vařil nebo předseda představenstva společnosti Pavel Šulc.