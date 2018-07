Praha chce opět vybudovat vlastní metropolitní nemocnici

Praha je totiž jediným krajem, který nemá vlastní nemocnici. A podle zastánců zavedení metropolitní nemocnice tím město nemůže dostatečně ovlivňovat zdravotní péči pro své obyvatele.

„Začínáme diskutovat o zřízení metropolitní nemocnice. Je to můj cíl,“ říká magistrátní radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO). Dodává však, že zřízení metropolitní nemocnice je dlouhodobý proces, na kterém musí najít shodu magistrát a ministerstvo zdravotnictví.

„Dovedu si představit, že by v takovém režimu mohla fungovat například Thomayerova nemocnice,“ uvádí Lacko s tím, že by takový krok byl pro Pražany přínosem. Například v tom, že se hlavní město bude moci snáze starat o podmínky pro zdravotnický personál, kterého mají některé pražské nemocnice nedostatek.

František velikostně nestačí

Nejsnazší cestu k metropolitní nemocnici by pro hlavní město představovala právě Nemocnice Na Františku, jejíž správu magistrát převezme od Prahy 1 a jejíž šéf Robert Zelenák kvůli policejní razii před několika dny rezignoval.

„O převzetí Nemocnice Na Františku se bude jednat, nejprve je třeba dokončit audit, který by měl být předložen v září tohoto roku. Budoucí zdravotnické činnosti ve Františku by měly být specifikovány až na základě jednání se zdravotními pojišťovnami. Odhaduji, že k tomu dojde v průběhu příštího roku,“ uvádí Lacko.

Zároveň ale dodává, že František není pro vznik metropolitní nemocnice ideální, jelikož nemá potřebné parametry. S tím souhlasí i exprimátor a lídr kandidátky do komunálních voleb za občanské demokraty Bohuslav Svoboda, který projekt metropolitní nemocnice prosazoval v době, kdy byl primátorem.

„Nemocnice Na Františku nemá velké zázemí a je nevhodná i přesto, že může být elitní nemocnicí. Konceptu metropolitní nemocnice by nejlépe odpovídala Bulovka,“ říká Svoboda, podle nějž by mohlo město pomocí vlastní nemocnice lépe řešit následky krizových scénářů, například povodní.

„Jsem přesvědčen o tom, že Praha metropolitní nemocnici mít má,“ dodává exprimátor. V areálu zmiňované Nemocnice Na Bulovce patří Praze dvě třetiny pozemků a budov. O jejím možném převedení na hlavní město se také mluví už dlouhou dobu.

Podle Zdeňka Hřiba, který je odborníkem Pirátů na zdravotnictví a jejich kandidátem na primátora, by bylo vhodné, aby Praha v budoucnu vlastnila všechny nemocnice na svém území.

„Je to koncepční záležitost. Magistrát by nejprve převzal Nemocnici Na Františku, na které by nastavil všechny procesy, a druhým krokem by měla být Bulovka a další nemocnice,“ uvádí Hřib. „Praha určitě potřebuje vlastní nemocnici akutní péče, aby mohla lépe ovlivňovat koncepci péče o zdraví obyvatel,“ dodává.

Z původních plánů sešlo

Nejblíže k dotažení do konce byl plán na zřízení několika metropolitních nemocnic na počátku roku 2012. Město mělo v poměrně krátké době převzít několik pražských nemocnic od státu, čímž by vznikla metropolitní síť zdravotnictví. Pražští radní už tehdy předběžně kývli na nabídku ministerstva zdravotnictví, které chtělo na Prahu převést čtyři nemocnice: Bulovku, Thomayerovu nemocnici, podolskou porodnici a Psychiatrickou léčebnu Bohnice.

Jenže plán na síť metropolitních nemocnic začal vadit TOP 09, které připadaly čtyři nemocnice jako příliš vysoký počet. Poté, co byl Svoboda odvolán a nahradil ho Tomáš Hudeček (ex TOP 09, nyní nezávislý), projekt metropolitní nemocnice skončil úplně.

Sociální demokraté tehdy kritizovali, že by správa nemocnic příliš zatížila pražský rozpočet. Podle Hřiba by ale finance nemusely být problém. „Ministerstvo zdravotnictví by ale muselo zařídit, aby se peníze od pojišťoven, které jsou určené na chod nemocnic, rozdělily férově tak, aby nemocnice nemusel jejich zřizovatel nijak dotovat,“ říká.