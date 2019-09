Pády lidí pod soupravy zastavily hned dvě linky pražského metra

„Okolo půl třetí odpoledne vyprostili hasiči ve stanici Florenc jednoho muže, který byl zaklíněn pod prvním vagonem,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

O pár minut později jeli hasiči k dalšímu případu pádu člověka do kolejiště, tentokrát ve stanici metra Bořislavka na lince A.

„Během 15 minut dva případy pádu osob pod soupravu metra nepamatují ani ti nejzkušenější a nejdéle sloužící hasiči,“ napsal Kavka na Twitteru.



V obou případech hasiči předali zraněné záchranářům.

„Ve stanici Florenc záchranáři ošetřili osmatřicetiletého muže, který měl zlomenou nohu. Po zajištění dle traumaprotokolu byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ortopedii,“ uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Záchranáři také půl hodiny oživovali sedmapadesátiletou ženu, která spadla do kolejiště ve stanici Bořislavka. Na následky zranění žena na místě zemřela.

Dopravní podnik do vyloučeného úseku na lince metra C nasadil třicet čtyři náhradních autobusů z běžných linek. Za necelou hodinu byl provoz na lince C obnoven.

Provoz metra mezi stanicemi Nemocnice Motol a Dejvickou na lince A, který byl přerušen ve 14:32, nahradilo deset autobusů. Dopravní podnik provoz obnovil krátce před čtvrtou hodinou odpoledne.