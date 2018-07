Květiny i posezení, dříve zanedbaný prostor u metra Florenc se proměnil

Ulice Za Poříčskou branou vedle vestibulu metra byla dlouhodobě špinavá a lidé sem chodili hlavně v případě, že nikde v okolí nebyla toaleta.

„Jde o to, že ta ulice je dlouhodobě zapomenutá možná pro to, že je obtížně průchozí a není průjezdná. Možná ani lidi nevědí, že tam taková ulice vůbec je. Vědí to prakticky asi jen ti, kteří se potřebují v noci na Florenci vymočit, takže to bylo většinou velice smrduté místo,“ komentoval prostor místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Cílem bylo podle něj prvně oživit budovu na adrese Za Poříčskou branou 7, což se povedlo před dvěma lety a nyní v budově sídlí divadlo či právě Divoké matky, které s obnovou místa pomáhaly. Nejdříve přišla na řadu stěna u průchodu, kterou speciálně sprejer nastříkal barvou. Nyní přišla řada právě i na květináče a posezení.

Podle Petra Vilguse to však není jediný záměr městské části o zpříjemnění celého prostoru kolem metra. „ Bavili jsme se o tom, že bychom rádi tyto kroky rozšířili i dál na ten Florenc, což znamená na tu oblast, kde jsou sluneční hodiny,“ řekl. Původně byl záměr, že zde vyroste nová budova radnice, avšak kvůli malému prostoru a metru pod zemí to nebude možné. Do deseti let by se zde prý něco postavit mohlo. Co, to však podle Vilguse není zatím jasné.

„Ty změny nejsou navždycky, jsou na příští léta, než se rozhodne, co tam vyroste,“ zakončil místostarosta.