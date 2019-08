Stanice metra Flora se příští rok uzavře kvůli rekonstrukci

Flora má podle DPP projít kompletní rekonstrukcí. Dojde na výměnu starých sovětských eskalátorů za nové a zřízení bezbariérového vstupu do stanice. Rekonstrukce je podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové zatím ve fázi příprav a proto nelze zatím odhadnout, jaké budou náklady.

„Před zahájením projekčních prací nelze konkrétněji stanovit předpoklad nákladů, ale pravděpodobně se bude pohybovat obdobně jako u jiných rekonstrukcí stanic metra,“ uvedla. Řehková. Odhaduje, že by práce mohly začít na konci příštího roku a předpokládá se, že stanice bude uzavřena rok a půl.

V polovině srpna se po deseti měsících otevřel zrekonstruovaný vstup do metra linky B na Karlově náměstí. Byly zde vyměněny všechny staré eskalátory z osmdesátých let za nové. Generální ředitel DPP Petr Witowski řekl, že v budoucnosti by měly rekonstrukcí projít i například stanice Florenc, Jiřího z Poděbrad nebo Nádraží Holešovice.