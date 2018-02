Metro D možná povede podkopaným Žižkovem, odborníci ale radí jinou trasu

Přísloví, že jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna, si zastupitelé hlavního města vzali nejspíš k srdci. Alespoň co se týče budování metra D, a proto se už nyní Praha zabývá tím, kudy pojedou vlaky severním prodloužením linky, na které přijde řada až tak za deset let.



„Je třeba rozhodnout, kudy má linka v budoucnosti vést od stanice Náměstí Míru, abychom mohli začít s výkupem potřebných pozemků a nedošlo potom ke zdržení, jako je tomu s trasou do Písnice,“ řekl na úterním jednání magistrátního výboru pro dopravu jeho předseda Matěj Stropnický (Trojkoalice/Zelení).

Podle něj je třeba co nejdříve přijmout usnesení, kudy by se mělo metro od vinohradského náměstí nadále ubírat. V současném územním plánu je totiž trasa „déčka“ zanesena jen v podobě územní rezervy, která se kvůli developerským projektům několikrát měnila.

Současný plán počítá s metrem na Žižkov a následně na Vysočany. Územní dokument by však měl být v roce 2023 nahrazen Metropolitním plánem, který připravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Jeho tvůrci naopak počítají s tím, že by mělo metro D vést ze stanice Náměstí Míru přes Hlavní nádraží na Náměstí Republiky a tam končit. Což doporučuje analýza institutu z roku 2015, kdy se prověřovala vhodnost budoucího trasování linky na sever od náměstí Míru.

Centrum „déčko“ posílí

„Tím, že povede trasa do centra města, se výrazně zhodnotí prostředky vložené do jižní části metra mezi Písnicí a Náměstím Míru a výrazně se tak uleví trase C i A v centru. Zároveň se zlepší přestup na vlak na hlavním nádraží a bude zajištěn přestup na výhledově připravované nové železniční spojení, které povede tunely pod centrem města,“ uvedl Marek Zděradička, ředitel sekce infrastruktury na IPR.

V úterý však členové dopravního výboru přijali usnesení, které doporučuje, aby se do současného i vznikajícího územního plánu zanesla trasa na Žižkov namísto na náměstí Republiky. Definitivní rozhodnutí je ale na všech zastupitelích, kteří by o tom měli jednat v březnu.

O trasování metra právě tudy usilují radnice Prahy 3 a 9, jejichž zástupci kvitují rozhodnutí výboru. V obou městských částech je řada velkých rozvojových ploch – brownfieldů, které by se měly v budoucnu zastavět bytovými domy a právě metro by pomohlo Žižkov i Vysočany dopravně obsloužit.

Místostarosta Prahy 9 a člen dopravního výboru Marek Doležal (TOP 09) sdělil, že městská část má velké množství brownfieldů, a pokud na nich vznikne bydlení a nastěhují se tam lidé, tak se zdvojnásobí celkový počet obyvatel městské části. Těch je nyní zhruba 56 tisíc. Radní devítky Tomáš Holeček (ODS) ho doplnil návrhem, aby budoucí trasa metra D končila nikoli ve stanici Vysočanská, ale až na Proseku, čímž by se ještě jednou propojila s trasou C.

Po metru volá i Praha 3, která je v podobné situaci, ale čelí nepřízni městských plánovačů. IPR v analýze z roku 2015 říká, že Žižkov metro nepotřebuje, protože by nebylo dostatečně vytížené a tamní obyvatele zvládnou obsloužit tramvaje a autobusy.

Stanice jsou podružné téma

S tím však nesouhlasí místostarostka Prahy 3 Lucie Vítkovská (ODS). „Tramvajová síť, kterou máme, je na maximu kapacity a její další rozvoj je komplikovaný,“ popsala s tím, že městská část se nebrání debatě o tom, na jakých konkrétních místech by vznikly budoucí stanice metra na území

Prahy 3.

Podle Stropnického, který je zastupitelem v Praze 3, nemusí vést všechny linky metra do úplného středu města. Podle něj by bylo i obtížné hloubit nový tunel pod historickým centrem. K tomu by však podle IPR mělo dojít, i kdyby budoucí trasa metra vedla přes Žižkov do Vysočan.

„Současná územní rezerva na trasu na Prahu 3 v platném územním plánu je nevhodná, protože nemá přestup na trasu B, má horší vazbu na vlak a zcela by míjela nové železniční spojení,“ míní Zděradička. Metro D by totiž nemělo společnou stanici s linkou C na hlavním nádraží, ale na druhé straně kolejí poblíž VŠE.

Metro D povede v první etapě ze stanice Depo Písnice na Pankrác, následně se vybuduje spojení do stanice Náměstí Míru, čímž se jih metropole spojí s centrem. Podle odhadů má výstavba vyjít na 50 miliard korun.

Podívejte se, jak by mohla vypadat trasa metra D:



VIDEO: Dokument ukazuje, jak bude vypadat trasa D pražského metra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu