Příští týden se otevře vstup do metra Anděl, vrátí se i farmářské trhy

Vstup do stanice metra se pravděpodobně otevře o několik dní dříve, než se čekalo. „Termín je naplánován na začátek příštího týdne. Přesně bude ještě oznámen,“ řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Během výměny eskalátorů museli cestující používat autobusový terminál Na Knížecí, nebo výtahy. Ty jsou ale primárně určené pro maminky s kočárky a lidi s omezenou pohyblivostí. Z důvodu přetížení byly často mimo provoz.

Farmářské trhy přerušil zábor části pěší zóny pro dělníky a s tím spojená prašnost. S koncem oprav by se trhy měly příští týden na Anděl vrátit.

„Poprvé začínáme 15. června a budeme pokračovat každý pátek až do poloviny listopadu, jak bývá zvykem,“ říká Radek Luka, jednatel společnosti Lucky Service, která trhy provozuje. Jedinou výjimkou bude termín 6. července, kdy kvůli státnímu svátku prodejci nedorazí.

Opravovat se bude na všech trasách

Výměny zastaralých eskalátorů se letos dočká i stanice metra Karlovo náměstí, přesný termín oprav zatím není stanoven.

Letos na podzim by měly také začít práce na Opatově na trase C a Floře na lince A. Tato rekonstrukce by se neměla dotknout běžného provozu, podobně jako právě probíhající opravy elektroinstalace a osvětlení ve vestibulu metra Dejvická.

Kamera iDNES.cz zachytila zázemí ruských eskalátorů před rekonstrukcí.