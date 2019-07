Výstavba městského okruhu v Brně na dva roky zruší trať do Bystrce

Akci kulový blesk připomíná návrh brněnského dopravního podniku na to, jak budou jezdit tramvaje a autobusy během výluky při stavbě Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. Tam se sice už staví, ale doprava zatím nijak zásadně omezená není.

To, co bude následovat od září příštího roku, změní cestování desítkám tisíců Brňanů, kteří denně používají tramvaj linky č. 1 z Bystrce do centra. A to na celé dva roky.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce získat evropskou dotaci a její podmínkou je, že dílo dokončí a zúčtuje do závěru roku 2023. Původně se počítalo s tím, že stavba Žabovřeské bude trvat pět a půl roku a tramvajové výluky budou pouze o letních prázdninách a o víkendech. Teď však musí ŘSD tempo zrychlit a na to potřebuje, aby tramvaje zmizely z cesty.

„Ve hře je nejen zhruba 1,5 miliardy dotace, ale i nebezpečí, že ŘSD by se bez zajištěných peněz do stavby vůbec nepustilo,“ poznamenal náměstek brněnské primátorky pro dopravu Robert Kerndl (ODS).

Stavba se do časového presu dostala i kvůli problémům při vyřizování stavebního povolení. Jeho vydání totiž blokoval spolek Voda z Tetčic, který řízení opakovaně – byť neúspěšně – napadal. Vše se vyřešilo až letos v květnu.

Pro Brno je rozšíření Žabovřeské na čtyři pruhy klíčovou stavbou, místo nyní působí v dopravě jako špunt. Město proto požadavku ŘSD vyhoví. V praxi to znamená, že tramvaje z Pisárek do Komína vůbec nepojedou. V tomto úseku pak vznikne přeložka kolejí, tunel a galerie pro silnici. Zároveň rozšíří vozovku až do koryta Svratky.

Co tedy lidi čeká? Zatímco auta budou jezdit stejně jako dosud, v jednom pruhu v každém směru, tramvají z centra se lidé jedničkou dostanou jen do Pisárek. Základní doprava povede přes Žabovřesky a ulici Veveří. Dopravní podnik prodlouží linku 11 do smyčky Ečerova v Bystrci, kde dnes končí jednička, a zřídí posilový spoj x11, který pojede z Ečerovy na hlavní nádraží.

Spojení mezi Mendlovým náměstím, Výstavištěm a Komínem zajistí okružní autobusy linek 44 a 84. Izolovaný tramvajový úsek ze zastávky Bráfova přes Stránského do Komína obslouží tramvaj x1. A z Vozovny Komín se stane přestupní uzel tramvají a autobusů. Takže bez přestupu pojedou lidé z Bystrce na Českou a na hlavní nádraží, ale na Mendlovo náměstí se dostanou jen s přestupem.

Výluka tramvají do Bystrce Uzavírka tramvajových kolejí začne 1. září 2020 a potrvá dva roky. Linka č. 1 pojede z centra jen do Pisárek. Základní doprava bude vedená přes Žabovřesky a ulicí Veveří. Linka č. 11 bude prodloužená na Ečerovu. Bude zřízena posilová linka x11, která pojede z Ečerovy přes Veveří na hlavní nádraží. Úsek z Pisárek do Komína obslouží okružní autobusy č. 44 a 84, průběžně posilované. Z Bráfovy do Komína přes Stránského pojede tramvaj x1. Z vozovny Komín se stane přestupní uzel.

„Snažili jsme se vymyslet to co nejlépe, aby lidé neměli potřebu přesednout do aut,“ poznamenal provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Než však výluka začne, čeká dopravní podnik rok příprav, například oprava trati na Veveří. „Nepůjde o generální rekonstrukci, ale o letní opravu tratě během prázdnin příštího roku, aby vydržela větší nápor. Budeme také zjišťovat propustnost tratě na zastávkách i na křižovatkách se semafory,“ popsal Seitl.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy se stavba mezi Pisárkami a Jundrovským mostem bude dělat na velmi omezeném prostoru kvůli řece a skále Wilsonova lesa. „Je to složité, ale tím, že tu bude úplná výluka, můžeme paralelně stavět přeložku koleje i galerii,“ poznamenal Fiala.

Ve výsledku současná tramvajová trať zanikne a posune se o několik metrů na východ. Z Pisárek se vnoří do 500 metrů dlouhého tunelu. Auta ke Komínu pojedou galerií a do Pisárek silnicí zavěšenou nad řekou.