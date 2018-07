Lidem v nouzi hrozí hromadné vystěhování, Brno chce zřídit speciální dům

Jen za poslední dva roky se muselo z ubytoven či soukromých bytových domů v Brně narychlo vystěhovat nejméně 350 chudých lidí. Část z nich nesehnala náhradní bydlení. Město proto chce najít vhodný dům ve svém majetku, který by opravilo a mohl tak sloužit pro krátkodobé ubytování potřebných rodin. Chce se tak vyhnout složitým improvizacím, jakou bylo například nedávné stěhování několika rodin ze zrušené ilegální ubytovny v Šámalově ulici do bývalé léčebny na Červeném kopci.

„Chceme pověřit odbor správy majetku, aby našel jeden či dva vhodné městské domy, které můžeme opravit z evropských peněz. Koncipujeme to jako krátkodobé bydlení na tři měsíce,“ popsal zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund (Žít Brno). Radní včera rozhodnutí sice odložili, za dva týdny se jím ale chtějí znovu zabývat. „Materiál budeme aktualizovat, předpokládáme, že se do konce volebního období stihne projednat,“ řekl primátor Petr Vokřál (ANO). O kolik bytů celkem by se mělo jednat, není zatím jasné. „I kdybychom jich měli padesát, naplní se,“ dodal Freund.

Žádost na obecní byt podala před čtyřmi lety

Problémy s hromadným vystěhováním sociálně slabých rodin, které obtížně hledají náhradní bydlení, se opakují pravidelně. Aktuálně taková situace nastala v domě v Údolní ulici číslo 36, ve kterém chce majitel zahájit plánovanou rekonstrukci. Do příštího pondělí se musí vystěhovat sedm rodin, což je asi třicet lidí. Některým domácnostem se dosud nepodařilo najít žádné bydlení. „Sháněli jsme ho celou dobu, odkdy jsme se to dozvěděli. Zrovna balíme. Nakonec půjdeme k mamince do Husovic. Má sice velký byt, ale už teď tam žije dalších šest našich příbuzných,“ popsala jedna z nájemnic domu. Společně s partnerem vychovává čtyři malé děti.

Její sousedka Ilona Vašková, která bydlí o patro výš, ale takové štěstí neměla. „Bydlím tu dva roky. Majitel nám prodlužoval smlouvu vždy po třech měsících, naposledy už to odmítl. Žádost o obecní byt mám podanou čtyři roky, nesehnala jsem ani komerční pronájem nebo azylový dům. Takže mi asi nezbude než si koupit stan, protože nemám kam jít,“ řekla. Dvě dospělé děti skončily každé na jiné ubytovně, nejmladšímu synovi je čtrnáct.

Ve třípokojovém bytě před rekonstrukcí, do něhož zatéká, s ní žije ještě nemocná sestra, která se bude muset vrátit do zahradní chatky u Brněnské přehrady. „Tatínek má jen garsonku, tam se nevejdeme. Nejhorší je, že se mi kvůli bydlení rozpadla rodina, každé z dětí je jinde,“ dodala Vašková, která ve stodvacetimetrovém bytě platí nájem, služby a energie měsíčně kolem 20 tisíc korun.

Majitelem domu je investiční fond Dolfin Real Estate Fund, který vlastní Francouzi Charles Henry d’Agay a Raphael Boussier. Stará se o něj Bytová-správa.cz. Jestli se tato firma lidem snažila nabídnout jiné bydlení, její manažerka Radka Hloušková nesdělila. „Na vyjádření nebudu mít prostor dnes ani zítra,“ řekla pouze.

Firma Dolfin hromadně vystěhovávala lidi ze svých domů už v prosinci 2016, kdy nájemníci dokonce proti ní svolali demonstraci. Po tlaku politiků a médií nakonec dostaly dvě stovky lidí navíc lhůtu půl roku, aby si mohly najít bydlení.

Lidem z domu v Údolní ulici teď ale nemůže pomoci ani radnice městské části Brno-střed, protože nemá volné byty. „Víme o tom, Dolfin na vystěhování kvůli rekonstrukci upozorňoval asi rok. Nemůžeme nic dělat, protože volné kapacity máme vyčerpané. Teď jsme schválili opravy šesti bytů pro lidi vystěhované ze zrušené ubytovny v Šámalově ulici, další jsme poskytli magistrátu pro zabydlení rodin z ubytoven,“ vysvětlil radní Brna-střed David Oplatek (Zelení), který je zároveň předsedou bytové komise.

Většina rodin má domluvené bydlení

Desítky lidí z bývalé ubytovny v Šámalově jsou teď nouzově ubytované v areálu na Červeném kopci a v Železniční ulici. Podle informací magistrátu má 13 ze 16 rodin zajištěné nebo aspoň přislíbené bydlení v městských bytech nebo si je našly samy.

Podobná situace jako v Šámalově ulici ale může prakticky kdykoliv nastat v ubytovně v Olomoucké ulici. Jde o část bývalých kasáren ve Slatině, které vlastní ministerstvo obrany. To dalo už před rokem výpověď nájemci, firmě Svomi-Trading, která příspěvkové organizaci ministerstva Armádní servisní dluží asi 600 tisíc korun.

„Po opakovaném porušení smluv a dohod byla podána žaloba na vyklizení užívaného objektu. Prozatím nebyl stanoven termín jednání soudu. Nájemce měl dostatečně dlouhou dobu, aby situaci řešil,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.