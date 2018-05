Zlínská divadelní sezona bude plná dilemat, ukáže i Masaryka se Štefánikem

Ačkoliv se přímo vzniku Československa věnuje jen jeden titul, téma rozhodování, které je s ním spojeno, se proplétá všemi hrami, jež pro nadcházející sezonu připravilo Městské divadlo Zlín. Divákům jich nabídne celkem 11, z toho dvě inscenace pro děti. Nechybí různě laděné komedie, muzikál a ani klasická tragédie.

„Motiv rozhodování, motiv životního dilematu se zrcadlí ve všech titulech nové sezony a vine se jimi jako pomyslná nit, která nás provede bludištěm tajemných komnat v lidských duších. S každým novým titulem změníme úhel pohledu na dané téma,“ přiblížil umělecký šéf souboru Patrik Lančarič.

Premiéry v Městském divadle Zlín Velký sál Testosteron (Andrzej Saramonovicz), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 22. září

(Andrzej Saramonovicz), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 22. září Povídky z jedné a druhé kapsy (Karel Čapek, Vladislav Kracík), režie: Vladislav Kracík, premiéra: 30. září

(Karel Čapek, Vladislav Kracík), režie: Vladislav Kracík, premiéra: 30. září Upokojenkyně (Kazimír Lupinec & co.), režie: Petr Michálek, premiéra: 13. října

(Kazimír Lupinec & co.), režie: Petr Michálek, premiéra: 13. října Sněhová královna (Hans Christian Andersen), režie: Zoja Mikotová, premiéra: listopad

(Hans Christian Andersen), režie: Zoja Mikotová, premiéra: listopad Hamlet (William Shakespeare), režie: Zdeněk Dušek, premiéra: 8. prosince

(William Shakespeare), režie: Zdeněk Dušek, premiéra: 8. prosince Petr a Lucie (Alta Vášová, Jan Štrasser, Dežo Ursiny), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 9. února

(Alta Vášová, Jan Štrasser, Dežo Ursiny), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 9. února Moskyti (Lucy Kirkwoodová), režie: Petr Štindl, premiéra: 2. března

(Lucy Kirkwoodová), režie: Petr Štindl, premiéra: 2. března Pan Kaplan má třídu rád (Leo Rosten), režie: Lukáš Kopecký, premiéra: 13. dubna Studio Z Masaryk/Štefánik (Peter Pavlac), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 27. října

(Peter Pavlac), režie: Patrik Lančarič, premiéra: 27. října Antigona a jiné hlasy (Simona Petrů), režie: Tereza Říhová, premiéra: 15. prosince Dílna Saturnin (Zdeněk Jirotka, Jan Bártek), režie: Jan Bártek, premiéra: 30. března

„A i když bude někdy téma hluboké, bytostné a vážné, v mnoha případech na něj nahlédneme i optikou humoru,“ dodal.

Nejvíce se téma rozhodování objevuje ve hře, která ke vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků odkazuje už svým názvem Masaryk/Štefánik. Premiéra se odehraje ve Studiu Z v předvečer státního svátku 27. října.

Diváci se ocitnou v prosinci roku 1915, kdy se v Paříži setkal bývalý profesor a bývalý student – Masaryk a Štefánik.

„Chceme zachytit myšlení a rozhodování těchto dvou nejvýraznějších osobností, které spojujeme se vznikem první republiky, jejich slovy, ale našima očima. Nabídneme pohled na dějiny, jimž chceme a potřebujeme porozumět,“ vysvětlil Lančarič, který se ujal režie.

Komedie přiblíží, co si myslí muži o ženách

Nadcházející sezonu otevře už v září situační komedie současného polského autora Andrzeje Saramonovicze nazvaná Testosteron. Děj diváky zavede na pánskou jízdu, na níž přítomní muži slaví svatbu jednoho z nich.

„Je to sonda do nejhlubší podstaty mužského světa. Věřím, že ženy budou tuto komedii milovat. Vždyť která by nechtěla vědět, co si muži myslí o ženách?“ naznačil umělecký šéf, jenž bude i tento titul inscenovat.

S notnou dávkou černého humoru se budou muset tvůrci vypořádat při hře Kazimíra Lupince Upokojenkyně, která se odehrává v domově důchodců. Herci městského divadla budou prvními profesionály v Česku, kteří inscenaci nastudují.

„Upokojenci znamená slovinsky důchodci a v češtině to slovo obsahuje několik krásně přiléhavých významů. Lidé jsou ‚upokojeni‘ čili zavřeni v pokoji a už jaksi uklidněni. Hra, která je bez nadsázky jednou z nejlépe napsaných současných českých her, v sobě kombinuje komedii a tragédii,“ je přesvědčen ředitel divadla Petr Michálek, jenž se ujme režie.

Jako science komedii označují tvůrci dílo Moskyti anglické dramatičky Lucy Kirkwoodové, které se stalo hitem londýnského Národního divadla.

„Autorka ve své velmi chytré komedii rozehrává intimní rodinný příběh, který se ovšem děje na pozadí zásadní události lidských dějin, totiž při spuštění Velkého hadronového urychlovače v Ženevě. A jak se uvnitř tohoto sedmadvacetikilometrového tunelu srážejí ty nejmenší částice, na povrchu se stejně silně střetávají lidské osudy,“ přiblížil režisér Petr Štindl.

Humorný pohled na přistěhovalce, kteří chtějí proniknout do jazyka své nové země, nabídne lingvistická komedie Leo Rostena Pan Kaplan má třídu rád. Se souborem ji nastuduje Lukáš Kopecký. Jedinečný slovní humor se v ní střídá se steskem po domovině.

Protipólem Hamleta bude nově pojatá Antigona

Poslední komedií je dobře známý Jirotkův Saturnin, jehož divadlo plánuje uvést v prostoru Dílny.

O jeho nové zpracování se postará režisér a zlínský rodák Jan Bártek, který je mimo jiné podepsán pod úspěšným komediálním seriálem Kosmo.

„Rád bych, aby při odchodu z divadla měl divák intenzivní pocit, že by měl něco udělat, třeba skočit padákem, třeba si urovnat vztahy s rodiči. Třeba se zamyslet nad tím, jestli od svého života a lidí kolem dostává tolik, kolik si kdysi sliboval. A kolik do toho sám dává,“ přemýšlí Bártek.

V sezoně nechybí ani muzikál. Dramaturgie sáhla po původním slovenském muzikálu Petr a Lucie, k němuž hudbu složil Dežo Ursiny, mimo jiné autor hudby k filmu Indiáni z Větrova.

Na Slovensku se inscenace stala jednou ze zásadních kulturních událostí loňského roku. Tento žánr si zlínští diváci oblíbili, na repertoáru je stále ještě z minulé sezony Noc na Karlštejně.

Divadlo myslelo také na diváky, kteří mají rádi velká světová dramata, a na repertoár do příští sezony zařadilo Shakespearova Hamleta.

„To je událost pro každé divadlo. Této hře se dařilo vždy, když společnost prožívala velké dilema,“ domnívá se Lančarič.

Ženskou protiváhou Hamleta má být ve Studiu Z drama o svobodě Antigona a jiné hlasy autorky Simony Petrů, která hledá hranici, kdy se už porušuje demokracie.

Pro děti je připravena Andersenova Sněhová královna a Čapkovy Povídky z jedné a druhé kapsy.

„V případě Čapkových povídek se jedná o unikátní společný projekt našeho divadla a základních uměleckých škol ze Zlínského kraje. Děti budou mít příležitost zahrát si po boku profesionálních herců,“ uvedl Michálek.