Před volbami strany slibovaly Zlínu nové byty, teď politici couvají

Na billboardu tvář tehdejšího náměstka primátora Jiřího Korce, který měl na starosti oblast bydlení, a u ní velký nápis „Chci postavit nové byty. To vám garantuji.“ Tak vypadala kampaň hnutí ANO před loňskými komunálními volbami ve Zlíně. ANO je těsně vyhrálo a Korec povýšil na post primátora krajského města.

Když ale jím vedená nová koalice sestavila programové prohlášení, v oblasti bydlení se objevil jen obecný bod o „podpoře nové bytové výstavby ve městě“ či „investicích do rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu města“ (více čtěte v článku Koalice řekla, jak změní Zlín. Prioritu mají tržiště, kino a stadiony).

Korec teď navíc rovnou říká, že je otázkou, jestli má radnice bytové domy vůbec stavět. „Město má řadu investičních projektů za spoustu peněz. Nebylo by to to pravé, kdyby si začalo hrát na developera,“ prohlásil primátor.

Magistrát chce spíše pomoci soukromým firmám prostřednictvím územního plánu, kde navrhne nové lokality pro výstavbu bytů.

„Obecní byty budeme stavět ve chvíli, kdy bude státní dotace taková, která nám to umožní. A nebude to vázané na spoustu dalších podmínek a cílené na skupiny obyvatel, které zrovna podporovat nechceme,“ dodal Korec.

Podobně mluví také radní Miroslav Chalánek (ODS). „Jde spíše o to, aby stát měl nějakou bytovou politiku a podporoval výstavbu bytů. Břímě ponesou developeři a stavební firmy,“ tvrdí Chalánek.

„Máme přes dva tisíce bytů, je potřeba je dostat do takové podoby, aby nabízely kvalitní bydlení. Tam by mělo město napřít své snahy,“ argumentuje.

Opozice: Sliby se mají plnit

Faktem však je, že během předvolební kampaně bylo velkým tématem právě to, jak udržet ve městě mladé lidi či absolventy, kteří odsud odcházejí za prací jinam. Stavba startovacích bytů by jim mohla pomoci.

„V programu to měly úplně všechny strany a hnutí. A sliby se mají plnit,“ reagoval opoziční zastupitel Ivo Mitáček z uskupení Rozhýbejme Zlín.

„Nikdo přece nechce, aby město opouštěli mladí lidé, a stavba městských bytů je cesta, jak jim pomoci. Důležitý je ale také sociální bytový program,“ říká Mitáček.

Náklady na bydlení ve Zlíně navíc neustále letí nahoru. Studie společnosti Deloitte ukázala, že ceny bytů ve městě na konci třetího čtvrtletí 2018 vzrostly meziročně o šest procent. Metr čtvereční vyjde na 34 900 korun.

Mnoho mladých rodin, seniorů či nízkopříjmových skupin tak má problém sehnat si vlastní bydlení či aspoň pronájem za rozumnou cenu.

Sliby v kampani ANO

Pro spojení životních a pracovních aktivit občanů zanalyzujeme „výškovou mapu“ a vyčleníme pozemky na výstavbu bytů, případně rodinných domů, pro mladé, seniory, matky samoživitelky aj. Jde o zásadní požadavek a v té souvislosti je třeba předvídat všechny spekulace, které by naplnění našeho záměru stály v cestě. STAN

Podpoříme výstavbu nových bytů ve Zlíně ve vhodných lokalitách, radnice je pro investory významným partnerem. Mít kde bydlet je základní potřebou lidí. KDU-ČSL

I mladé rodiny nás zajímají. Chceme jim zajistit lepší a dostupnější bydlení, třeba výstavbou startovacích bytů. ODS

Iniciace a podíl na výstavbě cenově dostupných startovacích malometrážních bytů pro mladé lidi. Piráti

Změníme územní plán města a tak podpoříme výstavbu i městských bytů za dostupné ceny.

„Ve Zlíně je nedostatek nových bytů, což je hlavní důvod vysoké ceny bydlení. Staví se málo a byty budují pouze soukromí investoři. STAN a ANO nepostavily za osm let jeden jediný městský byt. Místo toho, aby město stavělo nové byty a staré prodávalo současným nájemníkům, poskytuje své pozemky vhodné pro bytovou výstavbu soukromým investorům,“ řekl opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula.

Naposledy loni na podzim zastupitelé rozhodli o pronájmu a následném prodeji posledních volných pozemků na výstavbu bytových domů v městské části Příluky společnosti AIP. Ta na ně ale měla předkupní právo už od roku 2006 (více v článku Poslední pozemky pro byty ve Zlíně získal developer, opozice to kritizuje).

„Jedná se o rozsáhlé pozemky, které jsou prakticky ihned připraveny k výstavbě stovek městských bytů. Ta by významně pomohla snížit nehorázné ceny nájemného a ceny nemovitostí ve Zlíně,“ uvedl tehdejší opoziční zastupitel Tomáš Šenkeřík z ČSSD.

Podle radní Kateřiny Francové (STAN), která má bytovou problematiku nově na starosti, se s investicemi počítá.

„Hotová je například studie na výstavbu bytového domu na Podhoří. Určitě se bude také investovat do modernizace městských bytů,“ podotkla Francová.

Dosud však zůstává jen u „papírové“ přípravy. „Jednotlivé plány jsou vzhledem k náročnosti financování této výstavby zatím pouze ve fázi studie,“ konstatoval mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Město nyní vlastní 2035 bytů

Současná situace je důsledkem dřívější privatizace bytového fondu. Ještě v roce 1992 radnice vlastnila kolem 10 500 bytů, v roce 2006 už to bylo jen 3 150 a nyní je jich 2 035. Řada z nich se nachází v „segmentech“, dvou nepřehlédnutelných dominantách sídliště Jižní Svahy. Nedaleko nich je volná rozsáhlá plocha po zbouraném torzu obchodního domu.

„Je tam 24 hektarů včetně ‚šmoulího města‘ (areál hospod a obchodů na malém prostoru, který byl vybudován provizorně v 90. letech, pozn. red.), které potřebuje revitalizaci. Část ploch pro bydlení by mohla být například tam,“ navrhuje náměstek primátora Miroslav Adámek (STAN).

Poslední bytový dům města byl zkolaudován v roce 2008 a nachází se v ulici Masarykova v Malenovicích. Předloni také Zlín převzal od kraje velký bytový dům v ulici Broučkova. Do vlastní výstavby se ale dlouhá léta nepouští a nechává ji na soukromých firmách.

Možností, jak získat peníze, může být nový dotační program, který na jaře vyhlásí ministerstvo pro místní rozvoj. Sociální byty v nich zaplatí i ze 100 procent, u obecních bude možná kombinace dotace s výhodným úvěrem.

„Obce tedy samy rozhodnou, kterou formu bytové výstavby budou preferovat,“ naznačil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Pro letošek se počítá s miliardou korun a v následujících letech se třemi miliardami korun ročně s tím, že na pořízení sociálních bytů budou vyčleněny dvě třetiny objemu peněz.

„Nemusí jít ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup již stojící nemovitosti třeba k rekonstrukci,“ doplnil Frček.

„Určitě se budeme o tento dotační titul a jeho podmínky zajímat,“ slíbila Francová.