Strážníci „složili“ a spoutali řidiče na Václaváku. Prý nespolupracoval

Incident se stal už loni 27. března v dolní části Václavského náměstí. Na video upozornil na Facebooku spolek Šalamoun, který se zaměřuje na nejasné případy.

„Zveřejněním videa na našich stránkách jsme chtěli poukázat hlavně na nepřiměřenost zásahu. Spouštěčem celé situace nebyl prodej drog, nebo něco takového, ale neuposlechnutí zákazu zastavení,“ řekl iDNES.cz Václav Peričevič ze spolku Šalamoun.

Autor prý video, které je k nalezení také na Youtube, zveřejnil až po roce z obavy, že bude zablokováno kvůli pravidlům proti zobrazování násilí na tomto serveru.

Záznam, který očividně z jiných úhlů natáčelo více lidí, zachycuje závěr krátké debaty mezi strážníkem a řidičem, který na náměstí zaparkoval svoje auto v zákazu zastavení. Kontrolovaný muž odmítá stát na místě, se strážníkem se „přetlačují“ okolo auta.

Vzápětí přijíždějí posily a pak celkem čtyři strážníci svalí muže na zem. On se odmítá nechat spoutat, křičí, ale proti přesile nic nezmůže. Odvedou ho s rukama v poutech za zády, čemuž další strážníci asistují. Do dodávky městské policie ho nakládají v podstatě naležato, přičemž muž se stále brání. „Co do mě kopeš, ty zmr**!,“ je také slyšet na záznamu hlas strážnice.

Během celého zákroku mužova partnerka s dítětem v kočárku na strážníky v panice několikrát křičela, že potřebuje do nemocnice.

„To je můj partner. Já potřebuju do nemocnice, jsem těhotná a on na mě jenom čekal, protože jsme se nemohli najít,“ říká žena na videu. Žádá přihlížející lidi, aby také natáčeli a pomohli jí. Z hloučku kolem se také ozývají vulgarity na adresu strážníků.

Mohl přestupek projednat a odjet, hájí zákrok strážníci

Úplný začátek kontaktu strážníků s řidičem na videu zachycen není. Záznam vrcholu incidentu ale vyvolal na internetu debatu o přiměřenosti zákroku strážníků, ale i chování řidiče a jeho partnerky.

Městská policie tvrdí, že bylo vše v pořádku a problému by se dalo předejít, kdyby muž spolupracoval.



„Strážníci vyzvali řidiče, aby si připravil doklad totožnosti, protože byl důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Muž na výzvy strážníka nedbal a pokusil se s vozidlem odjet. Nakonec se zamkl v autě a dokonce zatáhl okénko. Poté k vozidlu dorazila neznámá žena s kočárkem, muž vystoupil z vozidla a v tu chvíli ho strážníci znovu vyzvali, aby zůstal na místě a předložil doklady,“ uvedl mluvčí městské policie Jan Čihák.



Muž začal být podle strážníků agresivní, proto ho další hlídka musela pomocí donucovacích prostředků zpacifikovat a odvézt na policii.

„Kdyby ten muž vyhověl a hned napoprvé předložil doklady, nic by se nestalo. Asi by s ním byl projednán přestupek a s paní by v klidu odjeli za pět minut dál,“ dodal Čihák.

Podle spolku Šalamoun byl zákrok policie neadekvátní tomu, o jaký přestupek šlo.

„K objektivnímu stavu je nutno uvést, že dotyčný sprostý podezřelý po zemi smýkaný drban se hájí tím, že nemohl svou těhotnou přítelkyni nalézt, zajistit jí převoz do nemocnice a tak spáchal to nejhorší proti celému našemu zřízení a v zákazu zastavení zastavil. Městská policie oprávněnost hájí a nepochybně bude hájit neuposlechnutím výzvy, avšak zásadní otázku přiměřenosti takového zákroku nechám na vašem uvážení,“ napsal v příspěvku Václav Peričevič.