Městská policie v Chrudimi již nebude kontrolovat parkovací lístky za okny vozidel

Nově totiž bude povinné při placení parkovného zadávat státní poznávací značku, a to jak v mobilní aplikaci, tak při platbě na parkovacím automatu. Vyplývá to z nového nařízení o placeném stání na místních komunikacích, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2018.

„Díky této změně se řidič nebude muset vracet zpět k vozidlu a za jeho okno umisťovat potvrzení o úhradě parkovného,“ říká chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček. Také strážníci Městské policie Chrudim pak nebudou muset kontrolovat parkovací lístky za okny vozidel, ale použijí chytrý telefon, jímž načtou SPZ a okamžitě tak získají přehled o uhrazení či neuhrazení parkovného. V případě porušení nařízení pak může strážník pomocí mobilní tiskárny rovnou vytisknout výzvu o přestupku.

To ovšem není jediná změna u placeného parkování v Chrudimi; tou další je zrušení platby pomocí SMS zpráv. „Provoz této služby byl kvůli nízkým tržbám nákladný, služba téměř nebyla využívána. Občané si oblíbili jiné způsoby placení, třeba mobilní aplikaci, jíž využívají oproti smskám trojnásobně. Je to moderní způsob placení a počítáme s tím, že do budoucna bude využívám ještě mnohem více. Stále ale dominuje placení hotovostí,“ říká místostarosta Trávníček.