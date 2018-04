Asistenti prevence kriminality „prudí“ lidi, stěžují si v Brodě Piráti

Za kritikou asistentů prevence kriminality (APK) ze strany Pirátů je nedávná příhoda. Zažil ji Jan Kerber, člen a mediální zástupce místního sdružení strany. Na jejím základě činnost preventistů projednávalo místní sdružení na své zatím poslední schůzi, z níž zveřejnilo zápis.

„Byli jsme na hřišti v Jihlavské ulici. Dva z kamarádů tam měli plechovku piva. Přišel asistent prevence kriminality, dokázal tam stát čtvrt hodiny a neustále nás kvůli tomu ‚prudit‘. Už jsme městskou policii chtěli volat na něj,“ popisuje událost Kerber.

A jak dodává, podobných historek o asistentech už prý slyšel víc.

„Dost lidí s nimi má špatné zkušenosti. Ti chlapi si myslí, že jsou pomalu zásahovka. Oni přijdou a začnou dělat problémy, místo aby sloužili jako prevence před nimi,“ tvrdí.

Podle něj asistenti chodí po parku, koukají po maminkách a peskují je za maličkosti. „Třeba když mají puštěného psa na volno nebo když psi někde kadí. A obtěžují kvůli nesmyslům i jejich děti,“ doplňuje.

Na dětech nám záleží nejvíc, brání se vedení městské policie

Práci asistentů kriminality si on sám představuje úplně jinak. Měli by to být lidé s přirozenou autoritou a morálním kreditem v dané menšině a měli by navštěvovat výhradně vyloučené lokality.

„Měli by být situováni do částí města, kde jsou problémy s cizinci či s určitými komunitami,“ myslí si Kerber.

Vedení města i ředitel městské policie však kritiku ostře odmítají. „Dělají práci tak, jak ji mají dělat. Jsme s nimi spokojení, i proto jsme jim původně roční smlouvu na podzim prodloužili na další rok,“ říká havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS).



Podle ředitele strážníků Jana Pavlíka jsou právě park a okolí základních škol jedněmi z nejdůležitějších míst působnosti APK.

„Každé ráno jim operační důstojník vytyčí obchůzkové trasy. Park a okolí škol jsou tam zcela úmyslně právě kvůli dětem, na jejichž bezpečí nám záleží nejvíc,“ vysvětluje ředitel městské policie.

On sám má asistenty za prodloužené oči městské policie. „Ovšem jen oči, prodloužené ruce to být nemohou, protože tito lidé mají značně okleštěné pravomoci. Jediné, co mohou dělat, je být někde fyzicky přítomen a případně zavolat běžné strážníky,“ dodává.

Na hřištích je zákaz konzumace alkoholu, upozorňuje ředitel

Městská policie si o zásazích APK během jejich prozatím patnáctiměsíčního působení vede podrobnou statistiku. A rovněž i o stížnostech na ně. Ta je však prý téměř prázdná, oficiální stížnost ředitel evidoval zatím jen jednu. Poslala ji maminka, které se nelíbilo, že asistent ji napomenul, když nechala svého malého syna jezdit na kole po parku bez ochranné přilby.

Příhodě Jana Kerbera se pak ředitel pousmál. „V Havlíčkově Brodě funguje vyhláška o zákazu konzumace alkoholu, která stanovuje lokality, v nichž je popíjení na veřejnosti zakázáno. Do nich patří i všechna veřejná hřiště. Asistent v tom případě dělal svou práci správně. Nebo to se mají malé děti na hřišti koukat, jak jejich tatínkové popíjí pivo?“ poznamenal Pavlík.



U městské policie v Havlíčkově Brodě působí čtyři asistenti prevence kriminality. Slouží vždy ve dvojicích od brzkého rána, kdy dohlížejí na bezpečnost a pořádek před školami. Během dne se pohybují různě po městě, jak je zrovna potřeba. Operační je vidí podle GPS.

Poledne a brzké odpolední hodiny tráví ponejvíce opět u škol a v parku, kudy děti často chodí na obědy nebo domů. Večer pak bývají v okolí ubytoven či v místech, kde se cizinci či méně přizpůsobiví častěji shlukují.

Piráti chtějí uspořádat debatu a rozproudit diskusi o práci APK

Piráti však o úplné zrušení těchto postů podle Kerbera neusilují. Chtějí jen nastartovat jakousi veřejnou debatu, zda APK dělají svou práci dobře a zda by něco nešlo dělat jinak.

„Oslovíme vedení města a městské policie, zda by bylo možné uspořádat nějakou besedu, na níž by kompetentní lidé činnost asistentů i trochu podrobněji popsali,“ nastínil Jan Kerber. První schůzku se starostou má domluvenou na středeční ráno.



Ve městě asistenti prevence kriminality působí od počátku roku 2017. Na jejich zaměstnání radnice získala na dobu jednoho roku dotaci od úřadu práce. „Loni na podzim jsme o rok smlouvu prodloužili a opět jsme na ně získali dotaci. Zda působení asistentů bude prodlouženo i potřetí, rozhodne nově zvolené zastupitelstvo,“ podotkl starosta Tecl.

Čtyři místa asistentů prevence kriminality město zřídilo v reakci na události z léta 2016. V Brodě se událo několik konfliktů, v nichž sehráli roli zahraniční dělníci z Balkánu, zejména Rumuni. Při rvačkách a potyčkách bylo během několika dní zraněno pět lidí, později v Brodě řádil i dětský gang, který okrádal cestou ze škol a tréninků jiné děti.