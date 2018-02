Městská policie Brno přitvrdí kontrolu parkování

Poprvé v letošním roce se zaměřili i na noční hodiny a výsledky kontrol prokázaly, že pravidla nerespektují desítky řidičů.

Po dohodě s městem i Brněnskými komunikacemi ponechávali strážníci v první polovině ledna prostor motoristům na to, aby si zvykli zejména na změnu pravidel v nočních hodinách. V současné době už je ovšem nutné začít jejich dodržování vymáhat, aby splnila svůj účel. Tím je zvýšení podílu vozidel odstavených v parkovacích domech a uvolnění kapacit v ulicích pro rezidenty.

Hlídky městské policie mezi 20. a 30. lednem odhalily 360 dopravních přestupků souvisejících s úhradou parkovného. Ve výrazné většině případů řidiči za stání nezaplatili, podstatně menší část z nich překročila uhrazenou dobu odstavení automobilu. Více než stovka přestupků se vztahuje k nočním hodinám.

Od února pokuty i botičky

„Chtěli jsme široké veřejnosti umožnit, aby se s novou úpravou parkování stihla seznámit. Měsíc by měl být dostačující. Od února proto hodláme stanovené lokality kontrolovat častěji, cíleně se zaměříme i na noční časy a v polovině měsíce začneme hojněji využívat i botiček,“ nastínil Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Strážníci prozatím nepočítají s posílením hlídek v noční době. „Upravíme plán kontrol jedné z nočních hlídek dopravní jednotky a jedné hlídky revíru Střed. Prioritou samozřejmě zůstává bezpečí v ulicích, zejména v okolí hlavního nádraží, takže činnosti pořádkových hlídek se změny nijak výrazně nedotknou,“ zdůraznil Luboš Oprchal.

Pokud by se ovšem během prvních týdnů ukázalo, že řidiči ani nadále nevzali nový režim parkování dostatečně na vědomí, je městská policie připravená ve spolupráci s pracovníky Brněnských komunikací přidat do ulic jednu hlídku navíc. Věnovala by se prioritně parkovacím automatům, stejně jako je tomu již nyní přes den.

Při prvních nočních kontrolách se uložené pokuty pohybovaly zpravidla v rozsahu od 100 do 500 korun, tedy do výše jedné čtvrtiny možné částky. Řidiči se proti pravidlům provinili nejčastěji v první hodině po půlnoci, konkrétně v 31 případech. Druhý nejvyšší počet porušení dopravních předpisů zaznamenali strážníci po 23. hodině, šlo o 18 případů.

Systém placení v parkovacích automatech dozná změn. Město připravuje nákup „chytrých“ parkovacích automatů, ve kterých budou moci řidiči platit i bankovními kartami.